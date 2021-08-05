Петербургские врачи спасают жизнь трехлетней американки после жесткого ДТП в Ленобласти

В Педиатрическом университете борются за жизнь маленькой гражданки США Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские врачи спасают жизнь трехлетней американки. Девочка попала в жесткую аварию 3 августа 2021 года в Ленинградской области, куда из США приехала в гости к бабушке вместе с мамой и четырехлетней сестрой.

- Около 13:10 часов на 2-м километре трассы "Сосновый Бор - Глобицы" произошла авария. Женщина за рулем машины Peugeot 207, двигаясь из СНТ "Энергетик" в сторону города Сосновый Бор, не справилась с управлением и совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Девочка вместе с сестрой и мамой попала в аварию в Ленобласти / Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Мать девочек получила травмы головы, переломы и ушибы. Девочки ехали в машине на заднем сидении без специальных детских кресел из-за чего очень сильно пострадали. Больше всего досталось младшей. У нее диагностировали у нее оскольчатый перелом лобной кости, перелом бедренной кости, ушиб легкого и другие травмы.

Маленькую гражданку США доставили в клинику Педиатрического университета.

- У ребенка тяжелая черепно-мозговая травма, была проведена нейрохиргическая операция. Сейчас девочка находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, - сообщил заместитель главного врача СПбГПМУ по хирургической помощи Алексей Денисов.

Девочка находится под наблюдением врачей и получает всю медикаментозную терапию.

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