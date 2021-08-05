«Ей тяжело ходить»: Стас Пьеха раскрыл тайну семьи о здоровье Эдиты

Ее внук опроверг информацию затворничестве своей бабушки. Фото: Александр ГЛУЗ

Вокруг Эдиты Пьехи последние годы много слухов. Говорят, что народная артистка не выходит из дома и не отвечает на звонки. Ее внук опроверг информацию о затворничестве бабушки и рассказал на YouTube-шоу «Алена, блин!», как она себя чувствует после сложной операции на колене.

- Она их не расходила как следует, поэтому ей иногда тяжело ходить. Но при этом мы созваниваемся. Я приезжал к ней в гости пару раз, - сказал Стас Пьеха.

По словам певца, Эдита Пьеха живет сейчас в деревне Самарка под Петербургом. Компанию ей составляют подруги, с которыми она дружит десятки лет. Именно поэтому Стас не навещает ее так часто, чтобы не заразить бабушку и ее соседок.

Стас Пьеха не приезжает к бабушке во время пандемии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, 18 лет назад артистка упала из-за своей собаки. Переломы вроде бы зажили, но последствия остались. Певица не могла нормально наступать на ногу. А чтобы не хромать, выработала особую щадящую походку. В итоге на семейном совете было принято решение сделать Эдите операцию. В Германии ей вживили в ногу серебряное колено.

Кстати, 31 июля Эдита Пьеха отметила 84-летие. Поздравить легенду советской эстрады приехала ее дочь Илона Броневицкая и близкие друзья.

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