Легендарную атомную подлодку К-3 доставят в Кронштадт

Легендарную подлодку К-3 доставят в Кронштадт / Фото: "Остров фортов"

Первая советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" прибудет в Кронштадт. Легендарное судно доставят в Санкт-Петербург из Мурманской области на плавдоке "Свияга". Она станет ключевым экспонатом для будущего Музея военно-морской славы. Об этом рассказали 5 августа 2021 года в парке "Остров фортов".

Долгое время подлодка находилась в Мурманской области / Фото: "Остров фортов"

- Исторический момент! Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский Комсомол" готовится к транспортировке в Кронштадт, куда ее доставят из Мурманской области с судоремонтного завода "Нерпа", - рассказали в "Острове фортов".

Теперь она станет главным экспонатом Музея военно-морской славы / Фото: "Остров фортов"

Весь переход подлодки с места на место займет около месяца. Это будет начало второй жизни легендарной К-3, которая прошла боевую службу в Атлантическом океане, впервые в истории советского морского флота совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана.В 1967 году на подлодке произошла трагедия - пожар и взорвались торпеды, когда она находилась на боевом дежурстве в Норвежском море. Погибли 39 человек.

Теперь же К-3 будет радовать посетителей музея, который откроется в 2023 году.

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