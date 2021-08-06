Суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского

Юрия Хованского оставили под арестом до сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для блогера Юрия Хованского, в отношении которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Речь идет о песне, в которой Хованский грубо высказывается о теракте на Дубровке.

- Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам Хованский просил отпустить его из СИЗО под домашний арест, но судья прислушался к доводам следствия и оставил блогера под стражей до 8 сентября.

Напомним, что Хованского, который начинал свою карьеру с обзора шаверм и «дошираков», задержали утром 9 июня. В дверь к блогеру постучались силовики, тут же положившие Хованского на пол. Сам он понял причину визита следователей и лишь переспросил: «Это из-за той песни?».

Это действительно было из-за «той» песни. В 2020 году на стриме (видеотрансляции в Интернете) у приятеля Хованский, будучи нетрезвым, исполнил песню про теракт на Дубровке в 2002 году, когда бандиты захватили театральный центр, в котором шел мюзикл «Норд-Ост». Жертвами теракта стали 129 человек.

В песне были такие строчки: «Норд ост» - это было ******* (классно). Сколько же русских детей убили ***** («нафиг») <…> спонсируй (обращение к террористу) какой-нибудь новый теракт. Я хочу, чтобы взорвали метро, я хочу видеть (людей) распластанных на стене вагона».

Позднее Хованский попытался извиниться и даже частично признал вину. По статье за оправдание терроризма блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начинал с обзора шаверм - закончил оскорблениями звезд: Блогера Юрия Хованского задержали за песню про теракт на Дубровке

«Комсомольская правда» собрала все, что известно про задержание блогера Юрия Хованского (подробности)

Жил, как на помойке: Фото из квартиры задержанного блогера Юрия Хованского шокировали его подписчиков

В соцсетях выложили фото из квартиры блогера Юрия Хованского, которого задержали по подозрению в оправдании терроризма (подробности)

«Отличная квартира, прекрасное место»: Риелтор рассказал, почему Хованский продает свою «трешку» стоимостью в 45 миллионов рублей

Попасть на просмотр «легендарного» жилища будет совсем непросто (подробности)