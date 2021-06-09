Юрию Хованскому грозит серьезное наказание. Фото: vk.com/hovan

Стало известно, сколько грозит блогеру Юрию Хованскому по статье за оправдание терроризма. Напомним, 31-летнего Юрия задержали в Петербурге 9 июня 2021 года, на допросе он признал свою вину и раскаялся. Производство в отношении Хованского ведет Следственный комитет России. Причиной стала песня про теракт на Дубровке.

- Подозреваемый Хованский, не позднее 3 июля 2020 года, осуществил из своей квартиры в Петербурге выход в Интернет, - пояснили в СК. - Блогер, обращаясь к другим лицам, исполнил песню, содержание которой, согласно проведенному экспертному заключению, имеет признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. По этой статье популярному блогеру-миллионнику грозит как денежный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо доход осужденного за период от трех до пяти лет, так и лишение свободы. Причем срок приличный – от пяти до семи лет за решеткой. При этом суд может дополнительно запретить осужденному заниматься определенной деятельностью, блогерством например, на срок до пяти лет.

Отметим, что сам Хованский при допросе вину признал и заявил, что раскаивается. Видео с извинениями блогера опубликовал Следственный комитет.

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