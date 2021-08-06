Осужденным за теракт в метро Петербурга смягчили наказание после апелляции

Суд снизил наказание для некоторых осужденных за теракт в метро Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд снизил наказание некоторым осужденным за теракт в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. Напомним, в трагедии на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 16 человек. В декабре 2019-го лишь один из 11 человек, признанных террористами или их пособниками, получил пожизненное лишение свободы. Остальным досталось от 19 до 28 лет тюрьмы. Суд установил, что все они были прямо или косвенно знакомы со смертником.

Итак, Аброру и Акраму Азимовым, братьям Эрматовым, Ортикову, Каримовой, Мирзаалимову, Махмудову, Мудинову, Хакимову и Эргашеву после апелляции убрали указание на то, что они получили у смертника Джалилова компоненты самодельного взрывного устройства, а также перевозили их и хранили. Исключено и признание обстоятельства, которое ранее отягчало наказание для Азимовых и Эрматовых, - что они якобы занимали особо активную роль в подготовке теракта.

Таким образом, Аброру Азимову оставили наказание прежним. Брату Акраму – 27 лет и 10 месяцев в колонии (на 2 месяца меньше прежнего наказания – Прим.Ред.). Ортикову сократили срок на один месяц, теперь он отсидит 21 год и 11 месяцев. Шохисте Каримовой, Мирзаалимову, Махмудову и Муидинову «скосили» по месяцу, итого у них 19 лет и 11 месяцев. Махамадюсуп Эрматов получил 27 лет и 10 месяцев, его брат Ибрагимжон – 26 лет и 10 месяцев (минус два месяца). У Хакимова и Эргашева было по 19 лет колонии, теперь же – 18 лет и 11 месяцев.

К слову, Каримова – единственная, кто отбывает наказание в исправительной общего режима, а не строгого. Еще всем фигурантам дела оставили штрафы, от 500 до 700 тысяч рублей.

- В остальном обвинительный приговор оставлен без изменений, - уточнили «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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