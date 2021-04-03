Четыре года с теракта в метро Санкт-Петербурга: «Забыть, что случилось, не даст лицо дочери»

Теракт в метро Петербурга унес жизни 15 пассажиров и покалечил десятки человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Я бы хотела все забыть, но каждый день вижу лицо своей дочери...». Эта фраза Ирины Антоновой – матери 28-летней Эвелины, прекрасное лицо которой после теракта на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017-го пришлось собирать по частям, – бьет в самое сердце. Но накануне четвертой годовщины мы связались с ней не для того, чтобы вспоминать, какое сложное лечение прошла ее дочь, и восхищаться Эвой нынешней – бесспорно, сильной и красивой.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Уже несколько лет Ирина Антонова председательствует в ассоциации «Надо жить», которая объединила пострадавших Беслана, «Норд-Оста», Волгодонска, Синая. Цель организации – инициировать новый закон о соцзащите жертв терактов, который наделил бы их своим отдельным статусом.

– Люди получили положенные компенсации, несколько человек обратились с исками на моральный ущерб, но эти суммы незначительные, – рассказывает «КП-Петербург» Ирина. – У кого-то продолжаются операции и лечение. Уже шесть пострадавших получили разные группы инвалидности, и им, как и многим пережившим этот ужас, нужны санаторно-курортное лечение, препараты, наблюдение врачей. Медицинская помощь бесплатная, но далеко не вся.

Эвелина Антонова. Фото: Скриншот с видео новостного агентства Sputnik

Пострадавшие и родные погибших в теракте поддерживают связь друг с другом. Впрочем, кто-то предпочел дистанцироваться, чтобы не вспоминать ужас 3 апреля вновь. Потерпевшие все еще обращаются за помощью психологов: только за минувший март специалисты приняли двух человек.

– Но память надо хранить, какой бы горькой она ни была, – считает Антонова. – На платформе «Технологического института» сделали табличку. Сейчас собираем материал для издания книги, в ней разместим воспоминания пострадавших и родственников погибших.

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ ПО РАСПИСАНИЮ

В числе тех, кого взрыв смертника в вагоне метро сделал инвалидом, – 67-летняя Наталья Кириллова. Если четыре года назад пенсионерка пила по 18 препаратов ежедневно, то теперь – «всего лишь» шесть. Каждые три месяца надо проходить курс дополнительных лекарств. Каждые полгода – лежать под капельницей. И все это – на скромную, мягко говоря, пенсию.

– Из-за пандемии, когда все было закрыто, а нам – людям старше 65 лет – нельзя было выходить из дома, на капельницу пришлось прорываться с боем, – признается Наталья Викторовна. – Но что делать? Ведь я просто не могла спать из-за диких головных болей.

Слух Кирилловой ухудшается. Правое ухо не слышит (именно на него пришлась взрывная волна), а левое – из-за повышенной нагрузки – начинает терять слух. Пока женщина спасается слуховым аппаратом.

Наталья Кириллова. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К счастью, панические атаки теперь случаются реже: не трижды в неделю, а только раз в месяц. А осенью пенсионерке прооперировали сустав на левой ноге, который повредило во время взрыва.

– На меня тогда упали люди, нога вывернулась в сторону, а колено и так было больным, – объясняет Кириллова. – Но, получается, эти люди накрыли меня собой и спасли от смерти…

Теперь Наталья Викторовна хоть и с большим трудом, но передвигается. Колено болит и опухает. Реабилитация еще впереди.

– Единственное действительно светлое пятно из прошедшего года – меня вдруг пригласили на Парад Победы в Москву, – улыбается Наталья Викторовна. – Заодно побывала в приемной президента: мы по-прежнему пытаемся добиться, чтобы жертв терактов наделили статусом.

СПРАВКА «КП»:

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля 2017 года, когда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник Акбарджон Джалилов привел в действие самодельную бомбу. Пострадали более 100 пассажиров, из них 15 погибли. В 2019 году 10 приезжих из Средней Азии приговорили к срокам вплоть до пожизненного заключения, признав их пособниками Джалилова. Сейчас они пытаются оспорить решение суда.

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