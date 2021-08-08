Виталий Милонов предложил стерилизовать представителей сексуальных меньшинств

Виталий Милонов предложил стерилизовать людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз высказался по поводу сексуальных меньшинств. Парламентарий предложил «стерилизовать геев». Видео с таким комментарием депутат выложил на своей странице в социальной сети Tik Tok. При этом Виталий Милонов, известный своими резкими высказываниями, поставил людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в один ряд с бездомными животными. И подчеркнул, что обращаться с гомосексуалистами нужно похожим образом.

«Я считаю, что надо быть гуманным [по отношению к сексуальным меньшинствам – прим. ред.]. Вот как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. Геев тоже нужно стерилизовать, и будет все хорошо», – отметил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что людей, которые относят себя к сексуальным меньшинствам, нужно помещать в специальные приюты.

«Нужно открывать для них приюты. Кормить их кормом, в конце концов. Конечно, нельзя сравнивать милых кошаков и котофеев с геями. Но все-таки разные есть животные – есть кошки, есть собачки, козочки, есть козлы. Ну и конечно, низшая стадия развития – это геи», – добавил депутат.

Напомним, что Виталий Милонов широко известен как автор петербургского закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Депутат Госдумы является ярым борцом за традиционные семейные ценности. А в ходе своей парламентской деятельности неоднократно предлагал инициативы, направленные против пропаганды ЛГБТ-сообщества.

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