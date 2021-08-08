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Общество8 августа 2021 13:52

Виталий Милонов предложил стерилизовать представителей сексуальных меньшинств

Кроме того, депутат Госдумы считает, что для них нужно открывать специальные приюты
Евгения МОСКВИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Виталий Милонов предложил стерилизовать людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Виталий Милонов предложил стерилизовать людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз высказался по поводу сексуальных меньшинств. Парламентарий предложил «стерилизовать геев». Видео с таким комментарием депутат выложил на своей странице в социальной сети Tik Tok. При этом Виталий Милонов, известный своими резкими высказываниями, поставил людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в один ряд с бездомными животными. И подчеркнул, что обращаться с гомосексуалистами нужно похожим образом.

«Я считаю, что надо быть гуманным [по отношению к сексуальным меньшинствам – прим. ред.]. Вот как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. Геев тоже нужно стерилизовать, и будет все хорошо», – отметил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что людей, которые относят себя к сексуальным меньшинствам, нужно помещать в специальные приюты.

«Нужно открывать для них приюты. Кормить их кормом, в конце концов. Конечно, нельзя сравнивать милых кошаков и котофеев с геями. Но все-таки разные есть животные – есть кошки, есть собачки, козочки, есть козлы. Ну и конечно, низшая стадия развития – это геи», – добавил депутат.

Напомним, что Виталий Милонов широко известен как автор петербургского закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Депутат Госдумы является ярым борцом за традиционные семейные ценности. А в ходе своей парламентской деятельности неоднократно предлагал инициативы, направленные против пропаганды ЛГБТ-сообщества.

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Виталий Милонов высказался о сексуальных меньшинствах

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