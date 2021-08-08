Мертвых уток заметили петербуржцы в прудах Таврического сада

В прудах Таврического сада заметили мертвых уток. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Не самую приятную картину наблюдали в воскресенье, 8 августа, петербуржцы, гуляя по Таврическому саду. В прудах знаменитой зеленой зоны горожане заметили сразу несколько трупов уток. Омрачили вечер выходного не только виды на тушки птиц, но и неприятный запах, исходящий от воды. Об умерших в Таврическом саду утках «КП-Петербург» рассказал читатель.

– Я заметила как минимум пять мертвых уток. Причем, это прямо в центральной части парка, недалеко от памятника Юным героям обороны города. Плавают прямо у берега, – поделилась читательница «Комсомолки».

Кроме того, отмечают петербуржцы и заметное цветение самих водоемов в Таврическом саду.

– Водя вся зеленая, зацвела. Может быть, из-за нее утки пострадали? – теряется в догадках петербурженка.

В Таврическом саду зацвели водоемы, а в них горожане увидели погибших уток. Фото: Лилия КОЗЛОВА

К слову, горожане в Таврическом саду постоянно подкармливают уток хлебом, несмотря на повторяющиеся из года в год просьбы специалистов этого не делать. Случай с гибелью уток в водоемах Петербурга далеко не первый. Так, жители города на Неве били тревогу из-за массовых смертей птиц в 2018 году. Тогда, кстати, утки гибли, в том числе, и в прудах Таврического сада. Экологи пришли к выводу, что причиной этому стали опасные сине-зеленые водоросли. Утки страдали, когда подъедали пропитанный «отравленной» водой хлеб.