«Хотел спасти котенка из-под машины»: Как хозяин иномарки одним шлепком испугал до смерти студента ИТМО, приняв его за вора

Парень умер от испуга Фото: Валерия ГУСЕВА

В Санкт-Петербурге следователи разбираются в загадочной смерти 20-летнего студента ИТМО, руководителя местного кружка ракетостроения Тимура. Все началось с заявление в полицию Приморского района. Владелец «Мицубиси» рассказал, что около двух часов ночи 9 августа неизвестный пытался угнать его машину, но умер от испуга, когда... он «шлепнул вора по ягодицам». Однако у родственников погибшего совсем другая версия событий. По их словам, Тимур никакой не преступник, а настоящий герой.

МЕДАЛИСТ, ОТЛИЧНИК, СОЗДАТЕЛЬ РОБОТОВ

Тимур был гордостью своей семьи: отличник, медалист, призер олимпиад. Парню прочили хорошую карьеру.

- Когда он поступал в университет, ему с шести мест звонили, на бюджет приглашали, - вздыхает в разговоре с "КП-Петербург" сестра Тимура Зарона. - Не курит, не пьет - идеальный ребенок, будущий профессор!

Тимур учился в ИТМО Фото: СОЦСЕТИ

В августе Тимур должен был ехать на соревнования по ракетостроению.

- Он еще когда в школе учился, ездил в Австралию показывать своих роботов. Преподавать в кружок по ракетостроению его пригласили преподаватели университета сразу же после школы, взяли без образования, - вздыхают родственники.

ХОТЕЛ СПАСТИ КОТЕНКА

Тимур, по словам родственников, никогда не совершал ничего криминального.

- Он очень спокойный был, не конфликтный, - разводят руками родные. - Ни разу не слышали, чтобы он голос на кого-то повышал.

Трагедия произошла в два часа ночи, когда Тимур катался на велосипеде. По словам родственников, он услышал, как под машиной мяукает котенок. Парень решил его спасти и наклонился под иномарку.

Родственники не отходят от места гибели студента Фото: Валерия ГУСЕВА

- То, что дальше произошло, мы узнали от соседей, - делится тетя Тимура Ольга. - Один мужчина слышал, как кричал котенок. Тимур решил ему помочь: стал звать животное, фонариком светить, доставать его из-под машины. Он там лазил, лазил, а в это время хозяин машины выскочил на улицу. Испугавшись, что кто-то хочет украсть машину, он подбежал к сыну и шлепнул его по ягодицам, а потом вроде ложкой в лоб ударил. Может быть, и не ложкой, а монтировкой, так как убить одним ударом мальчика под 2 метра ростом, сложно.

По словам отца Тимура, который общался со следователями, судмедэкспертиза показала, что у парня была гематома и разрыв сердца.

К месту гибели студента несут цветы Фото: Валерия ГУСЕВА

- Медэкспертиза выявила причину смерти - остановка сердца от испуга, - говорит отец парня. - Но все же странно, почему сын с парашютом не испугался прыгать, а тут хлопок какой-то, и он испугался и умер. Как можно так ударить, чтобы ребенка убить? Я видел, что у него на губах кровь была. Может быть, он его лежачего ударил?! Никто пока не знает, сейчас следствие идет. Сосед наш говорит, что Тимур даже и вскрикнуть не успел от неожиданности.

Сейчас родственники планируют похороны Тимура.

- Нам очень обидно! Ну, ты увидел, крутится у твоей машины парень. Ты подойди к нему и скажи: «Что ты тут делаешь?» - негодуют родственники. - Возьми его за руку, отведи в полицию. Почему ты его сразу бьешь? И как он его бил, что взял и прибил?!

Хозяин машины подумал, что авто хотят угнать Фото: Валерия ГУСЕВА

Сейчас следствие ведет проверку по факту гибели погибшего.

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