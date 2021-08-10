Травму живота с разрывом кишки нашли у погибшего после «шлепка по ягодицам» студента ИТМО

У погибшего студента нашли серьезную травму живота. Фото: Валерия ГУСЕВА

Новые подробности трагической гибели 20-летнего студента ИТМО на улице Кораблестроителей приводит управление Следственного комитета России по Петербургу. У молодого человека, который якобы умер от легкого «шлепка ладошкой по ягодице» обнаружилась тупая травма живота с разрывом кишки.

- Согласно предварительным сведениям по результатам судебно-медицинского исследования тела обнаружена тупая травма живота с разрывом брыжейки толстой кишки, - сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 августа. Тогда владелец припаркованного у дома 23/1 по улице Кораблестроителей внедорожника «Мицубиси Паджеро» вышел на улицу из-за сработавшей сигнализации.

Позднее он рассказал полицейским, что увидел молодого парня, залезшего под капот его автомобиля и принял за угонщика. Хозяин авто хлопнул его «ладошкой по ягодице», а парень внезапно упал на землю. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Для родных и близких гибель 20-летнего парня стала страшной трагедией. Фото: Валерия ГУСЕВА

Позднее стало известно, что погибшим оказался не угонщик, а студент университета ИТМО и и преподаватель кружка ракетостроения одной из петербургских гимназий. По одной из версий он пытался достать из-под машины застрявшего там котенка.

Изначально причиной смерти назывался разрыв сердца от испуга. На владельца машины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», что максимально грозило двумя годами колонии и то в крайнем случае. Тогда мужчину оставили под обязательством о явке.

Но новые материалы судмедэкспертизы могут означать, что студента избили. Дело переквалифицировано на более тяжкую статью - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По ней виновному грозит уже до 15 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается, обстоятельства гибели молодого человека устанавливают сотрудники СК.