Жарят шашлыки и топают над головами: Петербуржцы объявили войну прогулкам по крышам

Жители центра Петербурга объявили войну руферам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы сами решили бороться с прогулками про крышам. Особенно ситуация с проведением нелегальных экскурсий и развлечениями руферов, среди которых большая часть - подростки, беспокоит жителей центра города. Именно по их «головам» бродят любители острых ощущений.

- Правоохранителям нужны наши заявления, чтобы пресечь хождение толп по крышам? Этот незаконный бизнес обнаглел максимально, - пишут горожане в группе «Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга».

Людей возмущает, что экскурсии по крышам и даже мастер-классы по написанию картин, открыто рекламируются в соцсетях и никто ничего с этим не делает.

- Живем на последнем этаже. Был открыт люк на крышу. Поставил замок. Сломали... Парочку студентов прогнал тихо, но строго. Почему полностью запретить? - Пожароопасность. Не только мангалы, но и брошенные окурки под крышей. Шум от топота ног и повреждение кровли. Ну и несчастные случаи никто не отменял, - отмечают местные жители.

Другие добавляют, что на праздники, как 9 мая, 23 февраля, когда предусмотрен салют, в некоторых домах приходится нанимать охрану и вводить пропуска, чтобы защититься от толп экскурсантов. А летом, в хорошую погоду, потоки руферов только усиливаются: «У нас на крыше жарили шашлыки...милые глупые дети».

Впрочем, есть и противники запретов. Они уверены, что экскурсии надо легализовать, иначе проблема только усугубится.

- Даже чиновники прекрасно понимают, что полностью запрещать прогулки по крышам нельзя. На место вменяемых экскурсоводов придут срывающие замки студенты. Вы повторите судьбу улицы Рубинштейна, откуда выгнали все нормальные заведения, а взамен заехали полунаркоклубаки с азотными шариками. Вакуум всегда будет заполнен. Хорошие объединения, которые платят проценты дому, оборудуют крышу и соблюдают правила, надо поддерживать. Срывающих замки хулиганов надо преследовать, выгонять, вызывать полицию - уверены сторонники руфинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последняя прогулка: руфер и его спутница упали с крыши в Петербурге

Трагедия случилась в центре города на улице Рубинштейна (подробности)

Специалисты – о нелегальных экскурсиях по крышам Санкт-Петербурга: «Это прекрасный бизнес»

Чтобы заработать на законных экскурсиях по крышам, нужно четыре года. Чтобы заработать на незаконных, нужна реклама и отмычка для чердака (подробности)