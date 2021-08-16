Мощный пожар на мусорном полигоне произошел на севере Санкт-Петербурга

На полигоне ТКО "Новоселки" на севере Петербурга произошел пожар. Фото: управление Росприроднадзора по СЗФО

Мощный пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов «Новоселки» на севере Санкт-Петербурга. На место оперативно прибыли спасатели МЧС на 10 единицах техники. Работы там полно – остаются открытые очаги горения, кроме этого есть тление отходов на глубине. Точная площадь пожара не сообщается, но по видеозаписи с места можно заметить немаленький масштаб ликвидации огня.

На полигон ТКО прибыли инспекторы Росприроднадзора. По информации специалистов ведомства, на месте все еще проводится рекультивация по госконтракту.

У спасателей МЧС еще много работы, особенно по проливу тлеющих отходов. Фото: управление Росприроднадзора по СЗФО

- В отношении подрядчика ООО «Профистрой Северо-Запад» решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований при обращении с отходами, - передает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Добавим, что на «Новоселки» больше 40 лет свозили бытовые отходы из Петербурга. К счастью жителей районов неподалеку, в 2017 году полигон закрыли. Тогда участок площадью в 80 га вырос на 30 метров в высоту, территория оказалась переполнена. С тех пор и введется рекультивация.