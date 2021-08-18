Депутаты Петербурга вводят «ОСАГО» для кусачих собак

Обязательная страховка распространится на псов из перечня «потенциально опасных пород». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поправку в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» подготовило Законодательное собрание Петербурга. Собачников хотят обязать страховать своих четвероногих. Цель – гарантировать компенсацию прохожему в случае непреднамеренного «кусь».

– Идея родилась после обращений пострадавших от укусов собак, владельцы которых сразу после инцидента отказывались от питомцев – и доказать связь между кусачей собакой и ее хозяином становилось невозможно, – объясняет депутат Денис Четырбок. – Страховка будет работать по аналогии с ОСАГО, на временной период. Без страховки выводить питомца за пределы квартиры или огороженного участка, который принадлежит владельцу, будет запрещено.

Собачью страховку опишут в законе отдельной статьей. Судя по ней, страховыми будут считать случаи только за пределами жилья или дачного участка собачника. Впрочем, по задумке авторов законопроекта, претендовать на компенсацию смогут и те, кого покусали в гостях у собаковода.

Страховыми будут считать случаи только за пределами жилья или дачного участка собачника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обязательная страховка распространится на псов из перечня «потенциально опасных пород». На сегодня в нем 13 позиций, от американского бульдога и северокавказской до питбульмастифа и волкособа. В будущем, добавляет Четырбок, список расширят.

Выбирать между «ОСАГО» и заточением в четырех стенах придется и служебным собакам опасных пород. А вот для хвостатых поводырей сделали исключение.

– Новый закон заставит хозяев животных быть ответственнее, а остальных – крепко подумать, стоит ли вообще заводить собаку опасной породы, – подытоживает парламентарий.

Компенсацию, судя по тексту документа, придется выплатить и тогда, когда питомец из числа опасных повредит чужое имущество. Впрочем, далеко в этом направлении депутаты еще не думали. Если законопроект поддержит Госдума, то он вступит в силу с 2024 года, а до тех пор детали собачьего «ОСАГО» проработают федеральные власти.

– В прошлом году в Петербурге был случай нападения коня на прохожего. Человек без носа остался…, – напомнили коллеги авторам законопроекта.

– Пока речь только о собаках. Случаи нападения коней, котов, хорьков, хомячков на людей более экзотичны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений ЦИГЕЛЬНИЦКИЙ, кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации: «Кинологический фашизм»

– Есть смысл страховать собаку, если она волонтер или спасатель, которая каждый день рискует жизнью и в обучение которой вложены десятки тысяч долларов. Я только за добровольное страхование. Но принудительное – это мерзость.

Почему хозяин должен страховать воспитанных животных? Или стареньких, у которых и зубов-то нет? И зачем вообще это нужно? Ведь страховка не индульгенция. Сегодня, если владелец не хочет платить компенсацию покусанному прохожему, его заставит суд. Не исполнит решение суда – придут приставы и опишут имущество. А скроется собаковод с места преступления – никакая страховка найти его не поможет.

Для поводырей сделают исключение. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше всего возмущает деление пород на опасных и безопасных. Это кинологический фашизм в чистом виде. Опасными и безопасными бывают конкретные собаки, в зависимости от воспитания. С делением на плохих и хороших по биологическому принципу далеко можно зайти… Многие страны уже отказываются от списков опасных пород.

И самое главное: кто бродячих собак застрахует – тех, которые в 10 раз чаще домашних кусают людей на улицах России? Думаю, эта инициатива приведет к тому, что владельцы просто станут записывать «опасных» питомцев дворнягами – и ничего не изменится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бабушка пройдет обучение, прежде чем усыновить внука

Поправкой в Семейный кодекс парламент Северной столицы хочет ввести обязательную «психолого-педагогическую подготовку» для всех кандидатов в усыновители и опекуны. Сейчас от такого обучения освобождены близкие родственники сироты – бабушки, дедушки, братья и сестры.

– Анализ работы за 5 лет показал, что из детей, взятых под опеку близкими родственниками, более 65 процентов возвратили. Бабушки просто не смогли найти с внуками общий язык, – отмечает автор законопроекта Михаил Барышников.

Предварительное обучение поможет наладить контакт между родственниками. Как уверяют инициаторы, «законопроект ни в коем случае не направлен против бабушек»: по итогам подготовки не будут проводить экзамены с оценками и отказывать из-за них в усыновлении.

Идею уже поддержали в Смольном и на федеральном уровне: в столице сейчас разрабатывают похожий законопроект.

Депутаты Оксана Дмитриева и Ирина Иванова добавили, что во избежание кризисных ситуаций в приемных семьях стоит не только обучать будущих родителей, но и расширять и усиливать помощь им. Например, оказывать бесплатную психологическую поддержку в том объеме, в котором семья нуждается.

КСТАТИ

Клиническое питание станет доступней

Смольный инициировал поправку в Социальный кодекс Петербурга. Она расширит список тех, кому положено бесплатное домашнее клиническое питание. Если сегодня таких категорий больных две, то будет 11.

– Льготу предоставят детям, страдающим муковисцидозом и не являющимися инвалидами. Им требуется специальная безлактозная диета из дорогих питательных смесей, – объясняет председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Другая новая категория – онкобольные, перенесшие хирургическое вмешательство или химиотерапию и выписанные на домашнее лечение. По данным Городского клинического онкологического диспансера, правильный выбор питательных продуктов ускоряет реабилитацию и положительно сказывается на продолжительности жизни таких пациентов.

Поправка поможет обеспечить бесплатным питанием полторы тысячи петербуржцев. На каждого из бюджета, начиная со следующего года, выделят по 400-1200 рублей в сутки, в зависимости от патологии. В сумме на 2022-ой на клиническое питание готовы отложить 440 миллионов рублей.

А ЧТО ЕЩЕ?

– Депутат Алексей Ковалев обратился к губернатору Петербурга с просьбой объяснить, почему в проекте нового Генплана рекреационные территории, предназначенные под спортобъекты и пляжи, объединили с зоной, где можно строить санатории, гостиницы и дачи. Новшество грозит застройкой пляжей Курортного и Приморского районов и Суздальских озер.

– Таксистам разрешили возвращаться из Ленобласти в Петербург с новыми пассажирами. Ранее, по соглашению между двумя регионами, водитель мог возить пассажиров только из Петербурга в область, а возвращаться, по закону, нужно было порожняком. Для водителей, получивших разрешение на перевозки в Ленобласти, ситуация была обратной: с пассажирами – в город, вхолостую – обратно.

– Пиво и пивные напитки убрали из детского законодательства. Но вход в пабы и бары несовершеннолетним все равно закрыт. Причина поправки чисто техническая: чтобы не противоречить федеральному законодательству, пенное зачислили в более широкое понятие – «алкогольная продукция».