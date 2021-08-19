Апелляционный суд Петербурга отменил продление ареста вдове репера Энди Картрайта Марине Кохал

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Апелляционный суд Петербурга принял доводы адвокатов и отменил решение городского суда о продлении ареста вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал. Женщина уже год находится в СИЗО по обвинению в убийстве мужа и защита настаивает на изменении ей меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

- Второй апелляционный суд отменил и направил на новое рассмотрение постановление Горсуда от 27.07.21 о продлении срока содержания Кохал М.С. под стражей свыше 1 года. В моей апелляционной жалобе были приведены доводы и о нарушении тайны совещания судей, и об отсутствии события преступления, и о невозможности Кохал скрыться, т.к. она сама обратилась в полицию с заявлением о случившемся, и о необходимости общения с малолетним сыном, - рассказал «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Сергей Лукьянов.

Также, по словам юриста, апелляционный суд наконец-то приобщил к материалам дела заключения первых двух экспертиз, которые, как считает защита, опровергают версию обвинения об убийстве Энди Картрайта его женой и не устанавливают насильственный характер смерти.

Теперь Горсуд Петербурга вновь будет определять меру пресечения Марине Кохал. А до времени нового рассмотрения срок стражи продлен до 18 сентября.

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