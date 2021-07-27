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Общество27 июля 2021 15:37

Суд продлил арест жене репера Энди Картрайта Марине Кохал

Как минимум до 30 октября она останется в следственном изоляторе
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вдове расчлененного рэпера Картрайта продлили арест.

Вдове расчлененного рэпера Картрайта продлили арест.

Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил просьбу следствия и продлил арест как меру пресечения для вдовы репера Энди Картрайта Марины Кохал. Защита женщины просила отпустить ее по домашний арест.

- Адвокаты ссылались на волокиту следствия, идентичные основания для продления мер, назначение повторных экспертиз с постоянно сдвигаемыми сроками окончания, отсутствие причины смерти потерпевшего, шаблонность ходатайств, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурге.

Несмотря на то, что Марина Кохал находится в СИЗО уже почти год (будет 31 июля), а ходатайство о продлении дела рассматривал уже городской, а не районный суд, доводы защиты были отвергнуты и вдову расчлененного рэпера оставили под арестом до 30 октября.

Напомним, что единственный ребенок пары после долгого нахождения в приюте был передан опекунам, которыми стали адвокат Кохал и его супруга - сестра Марины.