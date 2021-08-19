Рестораторы Петербурга пожаловались Беглову на отсутствие компенсаций за простой фуд-кортов

Рестораторы Петербурга пожаловались в Смольный на отсутствие компенсаций за простой фуд-кортов, принадлежащих крупным сетям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Объединение петербургских предприятий общепита «Рестоград» направило губернатору Северной столицы Александру Беглову письмо с жалобой на отсутствие компенсаций за простой в работе отдельных фуд-кортов и фуд-плейсов, относящихся к «крупному» бизнесу. Данный документ есть в распоряжении «Комсомолки». Напомним, упомянутые заведения были закрыты во время ограничений по коронавирусу в три периода: с 26 марта по 12 сентября 2020 года, с 9 ноября 2020-го по 12 февраля 2021-го, а также с 17 июня по 2 августа 2021-го.

Согласно письму рестораторов, в августе 2021 года они получили отказ от комитета по финансам в выделении так называемой материальной помощи. Как пишут предприниматели, чиновники ответили на последний запрос лаконично, сославшись на сообщение от Министерства экономического развития РФ, в котором говорится о планах разработать специальную программу для выделения грантов «малым» бизнесменам, пострадавшим от региональных ограничений.

- В данном сообщении не говорится об утвержденном размере финансовой поддержки, порядке определения и конкретных сроках начала реализации программы. К тому же, большая часть компаний, являющихся операторами объектов, относятся к крупному бизнесу и не попадают под озвученные меры поддержки, - разводят руками рестораторы в письме к губернатору.

Предприниматели ссылаются на то, что в декабре 2020 года они пришли к компромиссу с профильными комитетами Смольного о частичной компенсации затрат, связанных с сохранением персонала общепита во время простоя. В заключении рестораторы просят Александра Беглова прояснить ситуацию и помочь.

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