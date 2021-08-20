Дневник водителя маршрутки: «Проверять салон стали только после взрыва в Воронеже. Через полгода снова перестанем»

Водитель автобуса рассказал тайны своей профессии Фото: Артем КИЛЬКИН

Насколько безопасны микроавтобусы, кто работает на них водителями и как их проверяют перед выходами в рейс? Эти вопросы остро поставила история в Воронеже. Напомним, 14 августа на одной из остановок взорвалась маршрутка: 24 человека пострадали, двое – погибли. ФСБ до сих пор проверяет все версии случившегося – от неисправного газового баллона в салоне до криминальных разборок между конкурентами и даже теракта. «Комсомолка» нашла шофера, который согласился откровенно рассказать обо всех проблемах перевозок в маршрутках.

«СИДЕНЬЯ В САЛОНЕ МОГУТ НЕ МЫТЬ МЕСЯЦАМИ»

Условия работы на автобусе не сказать, что вольготные, но и совсем суровыми их не назовешь. Подъем у нас в 5 утра. На работу приезжаю в половине шестого. Первым делом прохожу медосмотр: измеряют температуру, давление. Особам, не внушающим доверие, могут дать алкотестер. После этого заезжаешь в автобусе на смотровую яму: механик проверяет машину, но чисто внешне. В том числе – чистоту в салоне. Но пыль на сиденьях видно только если рукой по ним провести. Я их мою раз в неделю, а кто-то – месяцами не протирает. Свиньи есть везде.

Салоны автобусов - могут мыть каждую неделю, а могут не мыть месяцами Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы работаем по три дня, потом три дня отдыхаем. Смена длится 12-13 часов. Два перерыва на обед: 30 минут и 1 час 45 минут. С непривычки такой график может показаться жестким, но через два-три месяца люди адаптируются.

Зарплата у нас выше среднего по городу. Нужно выполнить план. Все, что сверх – остается тебе. Заправляемся на свои деньги, отсюда и «гонки маршруток». Кто едет последним – останется без пассажиров и зря сожжет бензин. В среднем в месяц получаем около 60 тысяч рублей. Можно сказать, престижная работа. Сейчас водители в дефиците. Молодежь идти к нам не хочет, а мигрантов стараются не брать. Они быстро «убивают» машины и к людям относятся ужасно – дерзкие и наглые.

«ОДНА БОЛЬШАЯ БЕДА – ПАССАЖИРЫ»

У нас одна большая беда - это наши пассажиры. Работа водителем – вещь неблагодарная. Конфликты бывают часто. В основном – из-за оплаты проезда. «Зайцев» в автобусе много. Самые главные – это даже не дети, а бабушки, которые поднимают голову вверх и делают вид, что им все обязаны.

Бывает, подходит пассажир, честно говорит: «ни копейки в кармане». Да езжай, пожалуйста! Если ты по-человечески спросил. Но есть те, кто считает, что очень круто проехать бесплатно. Выбегают из автобуса чуть ли не по головам. Пару раз пытались расплатиться фальшивыми деньгами из «банка приколов». Но меня спасает, что я не принимаю купюры тысячу, две и пять. Говорю, что проще отвезти бесплатно.

Пассажиры в автобусах часто лезут в драку Фото: Артем КИЛЬКИН

Встречаются и энергетические вампиры – как будто специально заходят в салон поругаться. Кричат по любому поводу: «Ты завтра же работать здесь не будешь!». Меня 15 раз за неделю увольняют пассажиры. Многие оскорбляют, бывает, даже драться лезут. Но я не встаю. Мой коллега дал одному в голову. Тот написал заявление в полицию. Поэтому в такой ситуации главное не нервничать, ведь потом начинаешь вымещать все на семье: рычать на своих. Поэтому я отвечаю – и вам здоровья, пассажир. От меня не убудет.

На дороге тоже нас все считают за отбросов: водители не пропускают и подрезают, пешеходы выскакивают на проезжую часть. Хочется, чтобы в такие моменты кто-то из близких этих людей ехал в моем салоне: чтобы видели, почему он упал…да потому что сынок твой залетел мне перед мордой и тормознул.

«В ЛЮБОМ САЛОНЕ ЕСТЬ МЕСТА, КУДА МОЖНО ЧТО-ТО СПРЯТАТЬ»

Сами мы забытые вещи находим редко. Если только пассажиры о них расскажут. Автобусы в этом плане абсолютно не защищены. В любом салоне есть места, куда можно что-то спрятать, и никто не увидит. Когда пакеты забывают – пассажиры обычно сначала сами в них смотрят, не думают, что там может быть что-то опасное. Бывает, что человек вышел, забыл сумку. Через две остановки догоняет нас на такси, заходит – а сумки уже нет. Схватили и унесли сразу же.

Автобусы не всегда безопасны для пассажиров Фото: Артем КИЛЬКИН

На входе тоже никого проверять не будешь. Полномочий на это нет, да и мы не психологи, чтобы сразу вычислить подозрительного персонажа. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы я обратил внимание на кого-то конкретного…если только наркоман зайдет. Немножко странное чувство вызывает девушка в хиджабе. Подсознательно становится не по себе. Но и ее я проверить не могу. Так что предотвратить что-то можно только по наводке органов.

«ТЕПЕРЬ ПО 14 РАЗ ЗА ДЕНЬ ПРОВЕРЯЕМ САЛОН»

По поводу случая в Воронеже у всех водителей одно мнение – там было взрывное устройство. Тот «ПАЗ» был дизельный, а раз так – то взрываться нечему. У меня вот автобус на метане. И я знаю, что если бы газ рванул – от машины бы ничего не осталось. Сами баллоны очень крепкие. Я видел, как в них при ДТП влетали машины – и ничего, только краска слетала. Утечка газа – тоже маловероятно. Когда такое происходит – визг стоит нереальный, слышно за 500 метров. Я два раза слышал. В таких случаях водитель выходит, перекрывает вентили и ждет эвакуатор. Но чтобы взорвалось…в салоне ведь никто не курит.

Версия с разборками среди конкурентов тоже странная. Они бы просто сожгли автобусы на стоянке, побили стекла. Например, к нам в гараж залезть вообще несложно. У нас чуть ли не каждый месяц по 10-15 машин обносят, вытаскивают все ценное: телефон, магнитолы, разменные деньги. О безопасности не особо заботятся. Но людей при таких «разборках» никто не тронет. Найдут ведь все равно.

Что касается террористической угрозы. На каждом предприятии есть должность - инженер безопасности дорожного движения. Он проводит беседы с водителями, но тренингом это назвать сложно. После таких ЧП, как в Воронеже, он устраивает собрания, проводит инструктаж, что нужно осматривать салон. Все банально – обращать внимание на подозрительные вещи.

"Пазики" ездят во многих городах страны Фото: Артем КИЛЬКИН

До событий в Воронеже никто особо не осматривал салон маршруток на конечных станциях. Сейчас бегло смотрим - теперь это обязанность. Приехал на конечную – все проверил. И так за день 14 раз. Еще раз повторю, раньше так не делали. У нас же всегда так: произойдет что-то - полгода будут соблюдать правила, а потом снова забудут.

«С ОПЕРАМИ ЗАДЕРЖАЛИ ПАССАЖИРОК-МОШЕННИЦ»

Люди редко падают в салоне. Травм на моей памяти не было. Была сумасшедшая история у моего коллеги. Он ехал на моем автобусе, у него пассажирка упала. Они потом позвонили, сказали: «Или заявление в полицию или вы нам 30 тысяч рублей». Я беру этого водителя, мы едем в полицию. И узнаем, что та же ситуация, на той же остановке была вчера.

Вечером мы их задерживаем. А сдал их ребенок, сказал, что мама с бабушкой ездят в автобусе падают. У них там эпизоды оказались и в Москве, и в Туле, ехали в сторону юга. Мы их задерживали очень смешно. Два водителя и опера в штатском. Поехали прямо на нашей маршрутке. Пляж реки. Кафе, ларьки, много людей. Подлетает маршрутка. Вылетают мордовороты и двух женщин запихивают в автобус. Люди в шоке, рты открыли. Все орут. А мы их торжественно запихнули в маршрутку и в отдел полиции увезли.

Они жали на то, что можно подвести это под то, что водитель покинул место ДТП. А за это лишение прав. Вот до нас ребята и платили им деньги. Но я в случае падения пассажира, всегда вызываю ГИБДД. Пусть разберутся, есть ли претензии ко мне у пассажира.

КСТАТИ

Как проходят технические проверки

Что касается технического состояния автобуса - ТО-1 проходит раз в год – это капитальный ремонт. ТО-2 - раз в 20 тысяч километров - это замена тормозных накладок и смазка. Но если машина неудачная или водитель – варвар, можно и каждую неделю выезжать на ремонт. Тут, как и с легковыми автомобилями, все зависит от шофера.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нужно пересматривать законодательство»

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф ЛИНДЕР:

- Что произошло в Воронеже – техническая неполадка или преднамеренная акция, может сказать только следствие. Возможно, там люди перевозили что-то, что не следует перевозить в автобусе, а возможно, это был теракт – такую версию отметать не стоит. Важно иметь ввиду, что в отличие от поездов и самолетов автобусы плохо защищены от терактов. Особенно, если речь идет не о крупных перевозчиках, а о малых фирмах. Чтобы это исправить, нужно пересматривать законодательство в плане обеспечения безопасности маршрутов.

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