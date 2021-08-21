«Решила, что это приключение»: Как полуторагодовалая девочка четыре дня выживала в холодном лесу под Смоленском

"Комсомолка" рассказывает, как годовалая девочка смогла выжить в лесу под Смоленском на протяжении четырех дней. Фото: vk.com/pso_salvare

Четыре дня Россия следила за судьбой маленькой девочки Люды К., пропавшей в лесу в Темкинском районе Смоленской области. 17 августа 1,5 годовалую малышку объявили в розыск. Ее искали более 250 человек: следователи, полиция, военные, водолазы, спасатели МЧС, жители местного поселения, а также волонтеры из разных городов. К вечеру 20-го числа поисковики коротко, но с ралостью сообщили заветные слова: «Найдена! Жива!». Уму непостижимо, как она смогла выжить, а в первый час после воссоединения с родителями – бодро кушать кашу. «Комсомолка» связалась с участниками масштабной спецоперации и матерью Люды, чтобы внести ясность в захватывающую историю, к которой есть множество вопросов.

ПОТЕРЯЛАСЬ ПО ПУТИ К СОСЕДКЕ

Утром 17 августа маленькая Люда, которой недавно исполнилось 1 год и 10 месяцев, играла со старшей сестренкой на лужайке у дома, находящемся в районе урочища Щелыково. Там семья малышки отдыхает каждое лето. Вокруг благодать – природа, речка. Мать Антонина рассказала «КП», что ненадолго отлучилась к соседке, пока дочки были заняты играми. Старшая быстро соскучилась и прибежала к родителю. А вот Люда пропала…

Семья малышки - папа, мама и старшая сестренка, но тоже маленькая. Фото: СОЦСЕТИ

- Люда пошла за сестрой, но ушла далеко, не свернув к соседке, – вспоминает Антонина. – Примерно с 10 часов мы искали Люду своими силами и силами всех окрестных соседей. Обегали и объезжали все окрестные дороги. Примерно в 14:30 позвонили в полицию узнать, не привозили ли им девочку. Оказалось, не привозили... И примерно с 14:50 мы уже вызвали полицию на место, потому что поняли, что не знаем где дальше искать. Сотрудники МВД приехали очень оперативно, ознакомились с ситуацией.

Далее встревоженная мать уже вызвала остальные службы: от МЧС до волонтеров из отрядов «ЛизаАлерт» и «Сальвар». Примерно с 17:00 началась масштабная спецоперация по поиску девочки.

СМОТРЕЛИ КАЖДУЮ ТРАВИНКУ

В Смоленскую область съехались люди из Москвы, Калуги, Брянска, Петербурга, Иваново и других городов. В сумме более 250 человек присутствовали в поисковом штабе и работали круглосуточно. Смотрели каждую травинку, но начали с водоемов. В местных колодцах ребенка, слава богу, не было.

Перво-наперво спасатели проверили все колодцы и водоемы. К счастью, малышки там не было. Фото: vk.com/pso_salvare

- Там три реки, сходящиеся в одной точке. Они были очень сложными, подозрительными. Ребенка же всегда вода привлекает. Зачастую они тонут… Поисковый штаб сразу же понял, что девочки там нет, это было эмоциональным подъемом, что можно надеяться на удачный исход, - сообщил «Комсомолке» Павел Барановский, опытнейший поисковик, стоявший у истоков создания ПСО «Сальвар».

А погода день за днем преподносила «сюрпризы». То пройдет ливень, то ночь выдастся небывало холодной, то грозовой фронт надвинется в район поисков. Все больше времени занимают обычные пешие поиски, вглубь леса. Проходят сутки, другие, в головы закрадываются страшные мысли.

От дома девочки до места, где ее в итоге нашли, - примерно 3-4 километра. Фото: предоставлено поисковиками

- Было непонимание и отчаяние - куда за такой короткий срок мог деться ребенок. Когда все больше людей подключалось к поиску и ее не находили, то стали думать, может быть, Люду сбили или похитили... После 3 ночей в лесу, конечно, мы уже думали, что если и найдется, то в лучшем случае без сознания, - вздыхает мама ребенка.

«МЕСТНОСТЬ СЛОЖНАЯ. ЕСТЬ ХИЩНИКИ, БУРЕЛОМЫ»

Ветеран «Сальвара» Павел Барановский не припомнит настолько глобальных поисков в своей волонтерской работе. Мужчина признается, что дурные мысли все старались отгонять и концентрироваться на поисках. По опыту он знал, что детей находили живыми и через более долгое время. Однако тревога не покидала спасателей – ведь местность сложная, лес далеко не простой. И как только малышка смогла уцелеть?

Люду искали круглые сутки. Фото: vk.com/pso_salvare

- В основном, концентрировались на поисках в лесу. Он сухой, захламленный сухими ветками, – говорит Павел Барановский. – Но не было болота, что очень хорошо. Местность сложная, далеко от цивилизации. Есть дикие животные, хищники, видели следы. Местные жители, которые помогали в поисках, предупреждали нас о зверях.

Малышку как раз нашли в буреломе, где она спряталась. Днем 20 августа одна из групп спасателей устроила привал примерно в 4 километрах от дома ребенка, как вдруг из чащи раздался едва слышимый писк. Волонтеры бросились навстречу тоненькому голоску, который постепенно усиливался. И вот – малышка лежала в сознании, тянула ручки к взрослым. Искусанная, замерзшая, босая, соскучившаяся. Ее срочно вывезли к штабу, передали матери и врачам скорой помощи.

Воссоединение мамы и дочки получилось очень трогательным. Фото: СОЦСЕТИ

Воссоединение вышло крайне трогательным.

- Рыдал весь штаб. Плакали все – и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители. Это наша общая победа. Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать; кто помогал поисковикам в «тылу» - продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал! – рассказывают другие члены ПСО «Сальвар».

В поисках все четыре дня участвовали и водолазы. Фото: vk.com/pso_salvare

«КАШУ УПЛЕТАЛА БУДЬ ЗДОРОВ»

Люду осмотрели медики. Она истерла стопы в блужданиях по лесу. Ножки опухли из-за крапивы. На теле было несколько маленьких клещей, а также порезов от веток. При всем при этом малышка выглядела вполне бодрой. Родную мать она встретила слезами, но без бурных эмоций – сил не так много.

- Уплетала кашу будь здоров! Поранилась, поцарапалась, но не пала духом, - делится с «КП» волонтер «Сальвара».

Огромный штаб поисковиков насчитывал более 250 человек. Фото: vk.com/lizaalert_real

Врачи посоветовали матери сильно не кормить дочь перед тщательным медицинским обследованием. Поздно вечером малышку везли на реанимационной машине до Смоленской детской больницы. Состояние ребенка оценивают как удовлетворительное.

- На самом деле, кашу мы дали ей потом. Сначала ограничились перетертой картошкой с водой, по рекомендации врачей. Провели все обследования и назначили лечение. Ночью спала хорошо. Ходить пока особенно не может из-за разбитых ног. Сейчас становится все лучше. Обследуют все врачи, назначают лечение. Все плохое уже позади, - выдыхает мать Антонина.

«ДЛЯ ЛЮДЫ БЛУЖДАНИЕ ПО ЛЕСУ НЕ БЫЛО СИЛЬНЫМ СТРЕССОМ»

Покуда история закончилось благополучно, все гадают, как именно девочка, которой нет и двух лет, смогла выживать в холодном лесу на протяжении почти четырех дней. Матери Люды это неизвестно. Сама малышка немногословна в силу возраста.

- На вторую ночь был ливень, а третья ночь была холодная... Не знаю, как она так долго держалась, – разводит руками Антонина. – Но спасатели утверждают, что дети живучие, и находили живых и в более поздние сроки.

Малышка на приеме в больнице. Состояние удовлетворительное, желание играть - присутствует! Фото: vk.com/pso_salvare

Ветеран-поисковик Павел Барановский может рассуждать на эту тему с экспертной точки зрения. По его словам, ребенок мог не паниковать во время хождения по лесу и сохранить силы и энергию.

- Взрослый человек в такой ситуации начинает паниковать, ломать кусты, бежать куда-то. А ребенок мог воспринять это как приключение. Она спала временами, хранила ресурсы организма. – предположил Павел. – А «запасы» у человека большие! Можно прожить без питания долгое количество времени. А вода там присутствовала. Для Люды блуждание по лесу не было сильным стрессом. Она не воспринимало это как что-то ужасное, за исключением, может быть, ночи. Поэтому она долго могла нормально чувствовать себя в лесу. Единственное – чудом пережила холод. Переохлаждение могло закончиться плохо. Были такие минуты, когда мы думали, что девочка точно замерзла.

***

Вместо окончания процитируем слова девушки-волонтера, которая нашла ребенка и передала его матери.

- Ты самая храбрая и самая сильная девочка во Вселенной! Самая-самая. Во всем космосе! – сказал поисковик и поцеловала радостную малышку в лобик.

ОФИЦИАЛЬНО

- СК РФ после пропажи ребенка возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». К счастью, девочку обнаружили поисковики в лесном массиве на расстоянии около 4 км от места жительства семьи. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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