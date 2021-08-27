«Никто не признал вину»: Суд не стал арестовывать воспитателей детского сада в Петербурге по громкому делу о сексуальном насилии над малышами

В Петербурге появились новые подробности громкого уголовного дела об истязании воспитанников детского сада №19 в Приморском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд отказался отправлять в СИЗО или под домашний арест трех воспитателей из детского сада №19, которых обвиняют в истязании малышей. Напомним, уголовное дело возбудили еще в декабре 2020 года. Тогда на подозрительное поведение нянечек обратила внимание одна из матерей дошколят. Проверка правоохранительных органов подтвердила показания родителя – непослушных детей били и заставляли их раздеваться. Теперь же к этому добавились семь эпизодов насильственных действий сексуального характера.

Шокированы были все – и родители, и сами воспитатели. Три фигурантки уголовного дела до сих пор не понимают, за что их судят. И вот, 27 августа 2021 года они прибыли в Приморский районный суд на закрытый судебный процесс.

- Никто не признал вину. Все женщины просили отказать в аресте по многим причинам: отсутствие намерений скрываться и доказательств причастности к преступлениям, наличие собственных детей и постоянного места жительства. Кроме этого обвиняемые заверили, что всегда являлись к следователю по вызову, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге всем трем воспитательницам запретили посещать массовые мероприятия, общаться со всеми людьми кроме близких родственников и адвокатов, вести переговоры при помощи любых видов связи, а также отправлять и получать письма, телеграммы, бандероли и посылки.

Добавим, что по статье за сексуальное насилие обвиняемым грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, а за истязание – от 3 до 7 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Непослушных били и заставляли оголяться»: Воспитателей детского сада в Петербурге подозревают в истязаниях малышей

Такова версия следствия, силовики уже возбудили уголовное дело (подробности)