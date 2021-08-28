Новое уголовное дело о сексуальном насилии над малышами возбудили на воспитателей детского сада в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили новое уголовное дело в отношении трех воспитателей детского сада №19 Приморского района за сексуальное насилие над детьми. Об этом 28 августа 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. Женщин подозревают в том, что они избивали детей за непослушание и заставляли их раздеваться.

- 27 августа в полицию поступила информация о том, что проверка следственного комитета установила, что в период с 1 сентября по 6 декабря 2020 года 41-летняя нянечка, 35-летняя и 22-летняя воспитательницы совершали насильственные действия сексуального характера в отношении семи детей 2016 года рождения, - сообщил источник.

Всех женщин задержали и возбудили уголовное дело о сексуальном насилии. Им грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

27 августа также состоялось судебное заседание. Сами женщины заявляют, что не понимают, за что их судят.

- Никто не признал вину. Все женщины просили отказать в аресте по многим причинам: отсутствие намерений скрываться и доказательств причастности к преступлениям, наличие собственных детей и постоянного места жительства, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

На данный момент расследование продолжается. Женщинам запретили посещать массовые мероприятия, общаться со всеми людьми кроме близких родственников и адвокатов, вести переговоры при помощи любых видов связи, а также отправлять и получать письма, телеграммы, бандероли и посылки.

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