42 часа импровизации: Петербургский музыкант установил мировой рекорд по игре на фортепиано

Руслан Ишдавлетов непрерывно играл на фортепиано 42 часа. Фото: Личный архив героя публикации.

Свой собственный рекорд в эти выходные побил петербургский пианист Руслан Ишдавлетов. Музыкант играл на фортепиано целых 42 часа подряд, исполняя импровизацию. И хотя изначально он ставил целью не отходить от инструмента до 50 часов, сыграть больше, чем в прошлый раз, ему все же удалось.

Предыдущий рекорд Руслана составил 37 часов. Свой новый грандиозный музыкальный марафон пианист начал в 10 утра 4 сентября. Проходил он во дворе Планетария №1 на набережной Обводного канала. К «рубежу», который нужно было преодолеть для рекорда – 37 часов – Руслан приблизился около полуночи 6 сентября. А еще примерно через пять часов завершил выступление.

Напомним, что перед своим необычным выступлением Руслан Ишдавлетов делился с «КП-Петербург» секретами многочасового исполнения.