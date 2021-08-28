Как пройдет школьная линейка на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году: Где состоится и можно ли родителям

Как пройдут линейки на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До начала нового учебного года остались считанные дни. Увы, пандемия так и не закончилась, поэтому праздник состоится с мерами безопасности. Рассказываем, как пройдет школьная линейка на 1 сентября в Санкт-Петербурге в 2021 году, и пустят ли на праздник родителей, проводить детей к новым знаниям.

Линейки 1 сентября в Санкт-Петербурге пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. Во сколько каждый класс должен прийти на праздник, обязаны сообщить в школе.

Сколько родителей смогут посетить торжество, не уточняется. В прошлом году на праздник пускали только одного родителя: маму или папу. В 2021 году таких жестких ограничений нет. Главное, что все взрослые должны быть в защитных масках.

Родителям надо будет обязательно надеть маски Фото: Артем КИЛЬКИН

Также на входе в школы будут бесконтактно измерять температуру, посещение столовой организуют по графику и в целом сохранится порядок с разобщением классов и групп детей, дабы избежать передачи инфекции в школьном коллективе.

В Смольном отметили, что все школы полностью готовы начать учебный год. При подготовке выполнены все требования Роспотребнадзора.

Всего в Петербурге - 1977 образовательных учреждений. 1 сентября в школы пойдет 551 тысяча учеников - на 16,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них – 64 тысячи первоклассники.

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