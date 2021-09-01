Любимая учительница Владимира Путина рассказала о его школьных годах: «Да я ваши домашние задания сделаю за час!»

Владимир Путин с любимой учительницей Верой Гуревич Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

Президент России Владимир Путин каждое 1 сентября с любовью вспоминает свою учительницу - классного руководителя и педагога по немецкому языку Веру Гуревич. Глава государства до сих пор с ней созванивается и интересуется ее здоровьем. Сейчас Вере Дмитриевне уже 87 лет, она больше не преподает, но иногда выступает с лекциями. А еще написала книгу о школьных годах своего известного ученика «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». «Комсомолка» выбрала из нее самые интересные моменты.

«СПАЛ В КОРЗИНЕ ДЛЯ БЕЛЬЯ»

Семья Владимира Владимировича жила просто - в коммуналке на Басковом переулке. Отдельной детской у них не было. Поэтому обустраивали квартиру как могли. Просто, но со вкусом. После выписки из роддома будущий президент первое время ночевал … в корзине для белья.

Владимир Путин в школе не лез в драку, но заступался за слабых Фото: из личного архива президента

«[Владимир Спиридонович и Мария Ивановна Путины] пришли домой (из роддома – ред.), вошли в комнату, а положить ребенка некуда, кроме как на свою кровать, - вспоминает Вера Гуревич. – Владимир Спиридонович не нашел подходящего материала, чтобы своими руками смастерить детскую кроватку. Выход был найден: освободили от белья большую корзину с двумя ручками, куда Мария Ивановна складывала белье после стирки и в которой носила сушить на чердак. Постелили все необходимое в корзину, и кроватка была готова. Первое время мальчик так и лежал в бельевой корзине. Вскоре отец сам смастерил для сына железную кроватку».

«ЭНЕРГИЯ БУКВАЛЬНО ВЫПЛЕСКИВАЛАСЬ ИЗ НЕГО»

Вера Гуревич учила президента с 5 по 8 класс в школе № 193. Впервые она встретила Владимира Путина, когда он пришел к ней на кружок по немецкому языку.

«Очень живой, подвижный, энергия буквально выплескивалась из него, именно она заставляла его вертеться на уроках, - пишет Гуревич. – Он успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя, постоянно лез под парту, так как ронял то ручку, то карандаш».

Будущий президент со своим классом и Верой Гуревич Фото: из личного архива президента

Владимир Путин, по словам Веры Гуревич, первое время был неугомонным и несосредоточенным учеником. Но в кружке он вел себя по-другому.

«Володя не стеснялся задавать вопросы, слушал ответы на них до конца, если чего-то не понимал, то опять спрашивал, - продолжает Вера Гуревич. – Главное – он обладал острым умом, очень хорошей памятью. Уже на первых уроках по изучению языка проявил удивительные способности».

Однако на переменах президент в начальных классах был непоседой.

«Володя никогда не ходил спокойно по залу, не стоял с товарищами у окна, не повторял задания к уроку, - признается учительница. – Нет, он успевал за 5-10 минут побывать на всех этажах школы, в столовой, сбежать и подняться по несколько раз по лестнице, носился со старшими ребятами по коридорам и даже составить компанию в потасовках и побывать наверху «кучи-малы».

На последней прямой линии президент назвал Веру Гуревич - любимой учительницей Фото: из личного архива президента

«ВИСЕЛ НА ПРОТИВНИКЕ МЕРТВОЙ ХВАТКОЙ»

Вера Гуревич посещала всех своих учеников дома. И одним из первых, к кому она пошла, был будущий президент. До учительницы дошли слухи, что он гуляет с дворовыми мальчишками, которые могут оказать на него плохое влияние.

«Сам Володя не курил, пива не пил, - делится педагог. – Если пытались применить силу, то он, невзирая на возраст, лез сам в драку и впивался, вгрызался, вцеплялся в обидчика, висел на противнике, как бульдог, мертвой хваткой».

Мама Владимира Путина встретила педагога со словами: «Опять что-то в школе натворил?». Услышав, что учительница пришла просто побеседовать, мама ответила, что лучше говорить с Владимиром Спиридоновичем. В комнате у будущего президента стояла клетка с птицами. Путин объяснил учительнице, что кормит и поит их сам. Но клетку ему чистят девочки-подружки, потому что это не мужское занятие.

Владимир Путин до сих пор общается с Верой Гуревич Фото: архив Веры Гуревич

«Из беседы с Володей, я узнала, что, приходя после школы домой, он до пяти часов был один. Хотя дома всегда был приготовлен обед, Володя хватал кусок хлеба, выпивал бутылку молока или кефира, - вспоминает Вера Гуревич. – И тут пришел отец Володи. Я объяснила, что весьма обеспокоена недобросовестным отношением Володи к учебе. Обратила внимание отца на то, что Володя очень способный к гуманитарным предметам, особенно к изучению иностранного языка. Ему легко дается учеба, но он совсем не прикладывает труда. Мы решили буквально с завтрашнего дня взять поведение и учебу Володи под жесткий контроль».

Сам же президент слушал учительницу внимательно. Под конец он выпалил: «Было бы что готовить, да я, если захочу, все домашние задания подготовлю за час!». Беседа сработала, и президент стал исправляться. В его дневнике был лишь краткие замечания.

Путин навещает Веру Гуревич Фото: из личного архива Веры Гуревич

«ПОСПОРИЛ, ЧТО СЪЕСТ 20 ПИРОЖНЫХ»

Учеба Владимира Путина наладилась, когда он занялся дзюдо.

«Именно спорт воспитал у парнишки умение ценить время, - делится педагог. – Выработалась привычка добиваться успеха не только в спорте, но и в учебе. Уроки теперь он готовил без напоминаний и без контроля».

Шестой класс Путин закончил с хорошими и отличными оценками. Президент любил историю. Ярко выступал на уроках русского языка и литературы, на которых разыгрывали сценки. Одна из них была посвящена суду над Иваном Грозным и купцом Калашниковым. Будущий президент в ней был адвокатом купца.

Владимир Путин часто звонит своей учительнице Фото: архив Веры Гуревич

К тому времени Путина уже все знали, как хорошего спортсмена. Жаловаться к нему одноклассники не ходили. Но узнав, что их обижают, он сам вступался за слабых.

«В школе в одном из классов был второгодник, а может быть даже третьегодник, который любил третировать младших и слабых. Хватал их за шиворот, бросал на пол, тряс изо всех сил за плечи или давал хорошего пинка. Кто-то из ребят рассказал об этом Володе. Володя выслушал и коротко бросил: «Придется разобраться». И, видимо, очень хорошо разобрался», - вспоминает Вера Гуревич.

Как вспоминает педагог, помогать с домашними заданиями Владимиру Путину никогда не приходилось. Успеваемость у него был и так отличная. Уже в то время президент активно следил за новостями. Как-то Путин пришел к своей учительнице и сообщил, что умер Юрий Гагарин. Его это очень сильно потрясло. Из-за этого он даже взял задание на дом, чтобы не присутствовать на занятии».

Владимира Путина в школе был успешным спортсменом Фото: книга Веры Гуревич

После 8 класса Путин ушел в школу № 281 с химическим уклоном. Будущий президент особенно запомнился Вере Гуревич на прощальном вечере. Он поспорил с мальчишками, что за раз съест 20 пирожных!

«На шестнадцатом пирожном Путин взмолился: «Помилуйте, братцы, хоть убейте, больше не могу» Не губите душу молодую». Его не только помиловали, но даже поздравляли, даже кричали: «Путя, ура, молодец!», - вспоминает Вера Гуревич.

Правда, из-за съеденных пирожных Володя потом не смог танцевать. Но к намеченной с ребятами поездке на катере он уже оклемался».

В новой школе президент уже окончательно определился, что хочет стать разведчиком. Как вспоминают его одноклассники, президент был у них политинформатором. Позже перед ним встал выбор продолжать карьеру спортсмена или поступить на юрфак. Владимиру Путин выбрал второе.

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