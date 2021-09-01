Август 2021 года в Петербурге стал самым холодным за девять лет

Август 2021 года стал самым холодным в Петербурге за последние 9 лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Минувший август 2021 года в Санкт-Петербурге оказался самым холодным за последние девять лет, несмотря на то, что в целом лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице. Об этом 1 сентября 2021 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Средняя температура воздуха ушедшего в историю августа 2021 года в Санкт-Петербурге составила +16,9 градусов, что на 0,5 градусов выше климатической нормы, - отметил синоптик.

По температурным показателям, август был вполне обычным, однако стал самым холодным за последние девять лет, и занял шестое место среди самых холодных в XXI веке. При этом, температурных рекордов установлено не было.

Также август 2021 года занял шестое место в списке самых влажных в XXI веке. За месяц выпало дождей 135 мм, что составляет 167% от нормы. Особо сильные дожди выпали на 2, 3 и 7 августа. Всего в течение месяца дожди шли 24 дня, что более чем в два раза больше климатической нормы.

Напомним, что сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге начнется с похолодания, но впереди обязательно будет бабье лето.

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