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Звезды2 сентября 2021 19:47

«Хотим больше, а Сергей игнорирует»: Алиса Вокс требует от Шнурова 20 миллионов рублей и внимания

Бывшая солистка «Ленинграда» собирается получить от бывшего партнера деньги, которые он заработал на общих песнях
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Алиса Вокс считает, что бывшие товарищи по группе "Ленинград" ее обманули.

Алиса Вокс считает, что бывшие товарищи по группе "Ленинград" ее обманули.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Алиса Вокс второй месяц пытается уладить финансовый конфликт с бывшим коллегой Сергеем Шнуровым. Она претендует на песни, которые исполняла будучи солисткой группы «Ленинград», а также на деньги. По словам артистки, Шнуров заработал на них гораздо больше, чем она - несправедливо! Певица хочет 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» и еще за 38 других композиций, которые они со Шнуровым, с ее слов, написали совместными усилиями.

Как удалось выяснить «КП», когда Вокс уходила из «Ленинграда», она якобы от всех прав отказалась, а взамен получила тысячу рублей. Сама певица утверждает, что никаких бумаг не подписывала.

- Сейчас мы ждем суда. Ни от Сергея Шнурова, ни от его представителей не было никаких попыток уладить этот конфликт. Нас игнорируют. Было предварительное слушание, та сторона с нами не общалась. Сумма 20 миллионов не окончательная, мы хотим запросить больше, а Сергей молчит. В суде будем ходатайствовать, чтобы отправили запрос в концертные агентства, возможно она станет намного больше, - рассказал «Комсомольской правде Роман Лалаян адвокат Алисы.

Кстати, сама Алиса Вокс, рассчитывала скрыть судебные разбирательства. А потом все-таки призналась, почему спустя столько лет начала выяснять отношения со Шнуровым. Певица утверждает, что ее обманули и "Лабутены" стали узнаваемы благодаря ее исполнению.

- Будем честны, все знают эту песню в моем исполнении. Не только музыка, но и мой голос сделали ее популярной. Тогда почему же я не имею право получить за это законный гонорар, - говорит она.

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