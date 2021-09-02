Отопление в домах Петербурга будут периодически включать в середине сентября

Периодическое протапливание в Петербурге начнется примерно в середине сентября, как и в прошлых годах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с середины сентября 2021 года начнется периодическое протапливание. Губернатор Александр Беглов заявил о том, что Северная столица готова на 100% к полноценному отопительному сезону уже сейчас, но пока что в этом нет необходимости из-за нормальной температуры за окном. Напомним, пока что в Петербурге прохладно, местами даже очень, но совсем скоро синоптики обещают бабье лето.

- К 1 сентября мы обеспечили 100% техническую готовность объектов энергетики к отопительному сезону. Полностью готовы к подаче тепла все социальные объекты – школы, детские сады, больницы. Сроки проведения плановых ремонтных работ и испытаний этим летом сократили на 47 дней – в два раза, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам его выступления на телевидении.

К слову, все-таки не все жилые дома получили паспорта готовности к зиме. Таковых осталось 3% из 23 806 многоквартирных зданий. Районные администрации обещают все уладить до 15 сентября. Добавим, что до конца 2021 года в городе капитально отремонтируют 270 километров теплосетей.