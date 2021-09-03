Опознание года: Кто на самом деле изображен на видео с мужчиной, который 42 года назад «изнасиловал» Стаса Костюшкина

Вот так неизвестный автор видео представил мужчину, который якобы изнасиловал Стаса Костюшкина, когда тот был ребенком. Фото: Скриншот видео

Скандальное видео с мужчиной, который якобы надругался над известным певцом Стасом Костюшкиным, когда тому было восемь лет, с большой долей вероятности оказалось фейком. Как выяснили журналисты «КП-Петербург», в нем используются кадры с совершенно посторонним человеком.

Напомним, несколько дней назад анонимные телеграм-каналы распространили странный ролик. В нем рассказывается о 59-летнем мужчине, который якобы вышел на связь с журналистами и заявил, что это именно он изнасиловал в детстве экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина - ранее Стас сам вспоминал эту историю на одном из YouTube-шоу. Мужчина рассказал, что он живет в Петербурге на проспекте Энергетиков, трижды сидел в тюрьме, потерял ногу из-за гангрены и на склоне лет, мучимый совестью, решил разыскать певца и извиниться. Никаких доказательств на видео не представлено – кроме одной размытой фотографии, на которой изображен одноногий человек, сидящий в инвалидном в кресле в подъезде у двери в квартиру. У человека замазаны глаза, однако «Комсомолка» его опознала – выяснилось, что изнасилование Костюшкина неизвестный автор видео приписал… бывшему сотруднику «КП-Екатеринбург», журналисту Александру Беляеву.

А вот так этот фото выглядит не отзеркаленным и без обрезки. На нем изображен известный екатеринбургский журналист Александр Беляев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Александр, узнав, в каком качестве используется его фотография, сильно удивился.

- Я в Петербурге-то бывал раза три, вместе с женой, - рассказал он. – И то лет двадцать назад, не меньше. А сейчас я вообще уже два года практически не выхожу из квартиры, общаюсь только с дочкой, мамой и несколькими друзьями – да и они приходят раз в месяц, не чаще.

По словам Александра Беляева, он посоветуется с юристами насчет того, чтобы привлечь автора скандального видео к ответственности.

- Я думаю, после вас мне еще кто-нибудь позвонит, - признался Беляев. – А кто-то и не позвонит – просто увидит и подумает «Ну, парень, ты даешь!». Так нельзя поступать, конечно.

Кроме того, «Комсомолка» изучила телефонные книги Санкт-Петербурга. На проспекте Энергетиков набралось 107 человек с инициалами Н. А. (насильника Стаса Костюшкина по версии авторов видео, напомним, зовут Николай Александрович). Мы обзвонили их под предлогом устроить встречу с певцом, которой хочет добиться насильник – однако от каждого собеседника получили в ответ только искреннее недоумение.

Между тем сам Стас Костюшкин скандальное видео комментировать отказался – услышав, что ему звонят из «Комсомольской правды», он тут же отослал корреспондента к своему PR-директору Алексею Елфимову. Однако и Елфимов обсуждать тему не стал, сославшись на то, что вообще впервые о ней слышит.

По словам самого Стаса Костюшкина, тот инцидент он запомнил на всю жизнь. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Если бы я комментировал все, что кто-то там сказал или написал, тем более в телеграм-каналах, я бы сошел с ума, - признался он. – Поэтому ничего вам рассказать не могу, простите.

Отметим, по словам самого Стаса Костюшкина, свое изнасилование он до сих пор помнит в мельчайших деталях, хотя с того момента прошло больше сорока лет. Вместе с ним от насильника пострадали несколько его друзей - связанные чувством вины, мальчики договорились никому не рассказывать о случившемся.

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