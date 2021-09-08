Дрозденко не одобрил народный памятник на бульваре Менделеева в Мурино

В Мурино быстро появился и столь же стремительно исчез народный памятник на бульваре Менделеева. Фото: vk.com/9kino.live

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не одобрил самовольно поставленный памятник в Мурино, посвященный отвоеванному от застройки участку бульвара Менделеева. Напомним, несколько недель назад местные жители толпой отстояли пешеходную зону от ЧОПовцев и рабочих. В конце дня люди даже самостоятельно восстановили брусчатку. Позже местная администрация достигла договоренностей о передаче бульвара на баланс муниципалитета, это спасет его от торговых павильонов.

В начале сентября аноним установил на пешеходной зоне арт-объект по мотивам «военных действий». Надпись на скульптуре гласила, что это памятник единства жителей Мурино. В соцсетях горожане разделились во мнениях – мол, приятно, конечно, но вид у монумента уж больно скромный и недостойный для вечного нахождения на месте.

Многие посчитали арт-объект некрасивым и недостойным установки на бульваре. Фото: СОЦСЕТИ

В отделе ЖКХ и благоустройства районной администрации не смогли оперативно прокомментировать «Комсомолке» судьбу арт-объекта. А вот губернатор Ленобласти однозначно ответил, что самовольный памятник сомнительный.

- Неправильно, когда активисты сами и являются нарушителями правил благоустройства, - сообщил Дрозденко корреспонденту «КП-Петербург».

К слову, сейчас арт-объект исчез с бульвара Менделеева. Жители Мурино говорят, что местные дети быстро расшатали хрупкий памятник.

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