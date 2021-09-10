«Говорил пошлости даже о своей маме»: Мужчина, заманивший к себе 10-летнюю девочку, годами шокировал друзей извращенными фантазиями

Школьницу спасли сотрудники полиции Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 10-летняя школьница из поселка под Гатчиной Юля (имя изменено - прием.ред.) чуть не стала жертвой 33-летнего извращенца Сергея М. Мужчина переписывался с четвероклассницей на протяжении нескольких месяцев в соцсетях. Говорил ребенку пошлости, заманивал к себе домой. Как выяснила "КП-Петербург", 9 сентября девочка все-таки согласилась съездить к Сергею. Он обещал ей подарки и фаст-фуд. К счастью, силовики сработали быстро. После заявления отца о пропаже ребенка, сыщики вскрыли переписку девочку и узнали о свидании с предполагаемым педофилом. Сотрудники уголовного розыска тут же нагрянули в квартиру к извращенцу и предотвратили несчастье. Сейчас Сергей задержан, а девочка дома с родителями. "КП-Петербург" узнала, о чем долгие годы молчали друзья извращенца, который делился с ними своими тайными мыслями...

Сергей жил в Петербурге квартире на улице Партизана Германа. В своих многочисленных объявлениях он искал работу слесарем, торговал сим-картами, "прошитыми" роутерами и другой компьютерной техникой. Встречался он с женщиной старше себя, но всегда грезил о нимфетках.

Школьницу мужчина заманил к себе подарками Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО/соцсети

- Я с ним общался три-четыре года, - рассказал "КП-Петербург" знакомый Сергея Николай. - Мы говорили на компьютерную тематику, однако я заметил за ним странности: он рассказывал, что в детстве у него были мысли переспать со своей матерью. Он говорил об этом не один раз. Уже тогда я понял, что у него проблемы какие-то с головой, что он болен.

При этом Сергей в свои 30 лет часто признавался, что ему очень нравятся несовершеннолетние девушки.

- Он все время скидывал, что он с кем-то знакомиться, с 16-летними, с 17-летними, 18-летними, - продолжает Николай. - Хотя сам он несколько лет жил с женщиной старше его. Но там тоже интересная история знакомства. Он сам по себе парень несерьезный и всегда говорил об отношениях без обязательств. Постоянно клубы, и постоянно молоденьких искал. И вот он хотел познакомиться в клубе с 20-летней девушкой, а в итоге познакомился с ее мамой, с ней потом и жил. При этом говорил, что хочет переспать с ее дочерью. Фотографировал девушек под юбками.

Сейчас задержанный уже дает показания Фото: СОЦСЕТИ

Друзья постоянно видели Сергея в чатах знакомств в социальных сетях. Но они до последнего считали, что у него просто нездоровый юмор. Поэтому всерьез эту тему не поднимали.

- Но именно о совсем юных он никогда не говорил, - признается знакомый Сергея. - Мы ему в компьютерном чате говорили, что он больной. Но мы почему -то думали, что это какие-то шутки. Но в итоге мы его все-таки удалили из нашего чата.

К слову, как ранее писала "КП-Петербург", в Сети Сергей тоже активно восхищался школьницами и комментировал новости о серийном педофиле словами, что некоторым девушкам нравятся маньяки.

Сейчас все знакомые Сергея в шоке от случившегося. Суд по мере пресечения задержанному пройдет 11 сентября.

Смотреть видеосюжет Видео допроса петербуржца, заманившего домой 10-летнюю девочку из Гатчины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обещал подарки и бургер»: Полицейские успели спасти от изнасилования пропавшую 10-летнюю девочку, которую к себе домой заманил педофил

Силовики вскрыли переписку школьницу и нашли ее в 50 километрах от дома в квартире извращенца, который в Сети восхищался маньяками-педофилами (подробности)

Полицейские спасли пропавшую 10-летнюю девочку из Гатчины от изнасилования в доме взрослого мужчины

Петербуржец заманил школьницу домой, угрожал и приставал к ней (подробности)