Как обжаловать штраф за парковку в Санкт-Петербурге: Куда жаловаться и сколько есть времени

Как обжаловать штраф от Комитета по транспорту в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Многим автомобилистам знакома история: оставляешь автомобиль, вроде бы, в положенном месте, но все равно получаешь штраф. Порой ситуации бывают спорные, и каждый автовладелец может подать жалобу и попытаться отменить наказание. Рассказываем, как обжаловать штраф за парковку в Санкт-Петербурге. Куда подать жалобу и сколько времени на это есть.

ЗА ЧТО ШТРАФ

На нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 и за нарушение правил парковки в платной зоне штрафы в Санкт-Петербурге выписывает комитет по транспорту. Наказание составляет - 3 тысячи рублей.

Важно, перед тем, как обжаловать штраф, следует изучить все обстоятельства, при которых он назначается. В ином случае, если водитель все же нарушил правила остановки или платной парковки, только зря потратит время.

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ

Обжаловать штраф за парковку в Санкт-Петербурге можно, подав заявление в либо в суд общей юрисдикции, либо напрямую в комитет по транспорту. Направить жалобу можно по почте, через электронный сервис на сайте суда, либо канцелярию суда или комитета.

Жалоба должна содержать: сведения о человеке, подающем жалобу, сведения о лице, вынесшем обжалуемое постановление, наименование жалобы, название, номер, дата принятия обжалуемого постановления, доводы, почему появилась жалоба, требования, а также перечень прилагаемых к жалобе доказательств, ходатайств, иных документов и материалов, если таковые имеются.

КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ

Обжаловать штраф за парковку в Петербурге можно в течение 10 суток после его назначения. Срок начинает отчитываться со для получения нарушителем постановления. Комитет обязан рассмотреть жалобу в течение 10 дней, а суд - в течение двух месяцев.

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