Блогер Юрий Хованский извинился за скандальную песню про "Норд-Ост"

Блогер Хованский извинился за скандальную песню об оправдании терроризма Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Юрий Хованский извинился за свою скандальную песню, в которой оправдывал теракт "Норд-Ост". Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. В пятницу, 23 июля 2021 года, в социальных сетях появилось письмо, написанное Юрием, в котором он признает свою вину.

- В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я хочу через друзей разместить в публичном пространстве свои извинения, - пишет блогер. - Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания.

Хованский назвал свою песню ужасной ошибкой и заявил, чтобы ее никогда не было.

- Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню, - говорится в письме блогера, подписанным 12 июля.

Юрий написал письмо, сидя в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

Песня про теракт на Дубровке появилась на просторах интернета еще в 2020 году. В ней Хованский оправдывал теракт и желал убийства детей, а также призывал взорвать метро. 9 июля 31-летнего блогера задержали по стате об экстремизме, а после отправили в СИЗО на два месяца. Юрий сражу же стал раскаиваться в содеянном, заявляя, что никогда не исполнял композицию перед жертвами того страшного дня. Однако ролик же был опубликован в публичном пространстве. Сейчас Хованскому грозит как денежный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо доход осужденного за период от трех до пяти лет, так и лишение свободы. Причем срок приличный – от пяти до семи лет за решеткой.

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