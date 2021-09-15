Прожиточный минимум в Ленинградской области в 2022 году: Какая величина установлена с 1 января 2022 года

Прожиточный минимум в Ленинградской области в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство 47-го региона утвердило новый прожиточный минимум в Ленинградской области в 2022 году, который вступит в силу с 1 января. Это величина, которая формируется из условной потребительской корзины, непродовольственных товаров, а также платежей за ЖКХ. Рассказываем, какой будет прожиточный минимум в Ленинградской области в 2022 году у разных категорий граждан.

Традиционно устанавливаются величины прожиточного минимума на душу населения, для трудоспособных граждан, детей и для пенсионеров. Так, с 1 января 2022 года прожиточный минимум будет следующим:

На душу населения - 12 070 рублей;

Для трудоспособного населения - 13 156 рублей;

Для пенсионеров - 10 618 рублей;

Для детей - 11 708 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум в конце 2021 года был следующий:

На душу населения - 11 289 рублей,

Для трудоспособного населения — 12 231 рубль,

Для пенсионеров — 9620 рублей,

Для детей — 10 869 рублей.

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