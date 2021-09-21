Зимние столики у кафе и ресторанов вновь хотят разрешить в Петербурге

В Петербурге могут вновь разрешить "зимние веранды" около общепита. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Предстоящей зимой рядом с петербургскими кафе и ресторанами могут вновь появиться уличные столики. Власти города планируют продолжить прошлогодний эксперимент с «зимними верандами». Выставлять уличную мебель общепиту собираются разрешить не только в теплый сезон – с 1 мая по 15 октября, но и в период новогодних праздников – с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Соответствующий проект постановления уже представили для общественных обсуждений на сайте Смольного.

Напомним, что уличные столики для посетителей кафе и ресторанов разрешили в Петербурге прошлой зимой – в период жесткого новогоднего локдауна, когда общепит был закрыт из-за «коронавирусных» ограничений. Однако перекусы под дождем, на морозе или на ветру тогда оценили немногие петербуржцы. А сами рестораторы отмечали, что средний чек в заведениях вдвое сократился. Закроют ли общепит этой зимой и пригодятся ли уличные столики – будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Прошлой зимой такие столики особенной популярностью не пользовались. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В представленном проекте есть и одно новшество: теперь поставить на улице столики смогут не только владельцы кафе и ресторанов, но и киосков, павильонов, ларьков и фудтраков. Как говорится в документе, так власти города планируют оказать поддержку «дополнительному кругу организаций», которые пострадали в условиях коронавируса.

«Проектом предлагается установить возможность размещения сезонной уличной мебели (столы, стулья, кресла, скамьи, софы, вазоны, зонты), в том числе при нестационарных предприятиях общественного питания», – говорится в пояснительной записке к документу.

По-прежнему готовить проекты таких уличных кафе владельцам общепита будет не нужно. Однако «зимние веранды» не должны занимать площадь больше самого заведения, а также выставленная мебель не должна мешать пешеходам на тротуарах. Так что если столики размещаются вдоль уличного фронта – то проект на отдельные элементы благоустройства все же потребуется.

Документу предстоит пройти общественные обсуждения, поэтому в него еще могут внести изменения. Свои предложения и замечания представители сообщества рестораторов и все желающие могут подавать до 16 октября. Сами обсуждения продлятся до 12 декабря.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада:

– То, чтобы был принят упрощенный порядок разрешения на летние столики и стулья с 1 мая по 15 октября – это замечательно. И то, что его продлили, это тоже здорово. Это значит, что любое кафе и любой ресторан, который получил разрешение, в хорошую погоду может все вынести на улицу, а если штормовое предупреждение – то убрать. Так распространите эту практику на весь год! Зачем выделать две недели в январе на то, чтобы угадывать погоду? Допустим, 14 февраля светит солнце, все гуляют, я вытащил столик и все расселись. А если 12 января метель и на улице минус 18 градусов – с удовольствием ли вы будете присаживаться на летнем столике и летнем стульчике, особенно если он еще и металлический?