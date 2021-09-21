«Я защищал жену»: Бизнесмен, обливший иммунолога из перцового баллончика, вышел из СИЗО и добивается увольнения врача

Коммерсант хочет оправдания Фото: СОЦСЕТИ

В январе этого года Санкт-Петербург облетела история о драке в детской больнице. Конфликт возник между родителями маленькой пациентки и врачом-иммунологом Ольгой. Как было известно на тот момент, бизнесмен Ярослав и его супруга Екатерина пришли с ребенком, чтобы сделать прививку, но закончилось посещение кабинета врача не уколом, а приездом полиции. В тот день Ольга получила ожог роговицы глаза от перцового баллончика, из-за чего Ярослав провел больше 200 дней под арестом, как он считает, ни за что. Выйдя из СИЗО, он написал радостное письмо в «КП» со словами: «Меня оправдали!». Но оказалось все не совсем так. Приводим версию коммерсанта о конфликте с медиком.

МЕДКНИЖКА РАЗДОРА

- Мы пришли в больницу всей семьей, потому что пытались договориться с врачом, чтобы дочке поставили импортную, а не российскую прививку, - поясняет Ярослав. - До этого мы ставили именно ее, поэтому не хотели менять на новую. В платную клинику мы обращаться не стали, потому что имеем право на эту услугу и в муниципальной.

Врач-иммунолог так не посчитала. Об этом она сказала родителям и хотела направить ребенка на прививку. Свой вердикт Ольга также отметила в медицинской карточке. По словам Ярослава, в этот момент страсти и накалились. Медработник отказалась показывать карточку родителям.

Мужчина вышел из СИЗО спустя полгода Фото: СОЦСЕТИ

- Она схватила ее, как хозяйка медной горы, со словами, что это государственная собственность, трогать которую мы не имеем права, - возмущается Ярослав.

Такое отношение родителей не устроило, и они предложили Ольге прогуляться до кабинета заведующей. Дальше пути супругов разошлись. Ярослав пошел немного отдышаться, успокоить нервы. В это время Екатерина вместе с Ольгой направились в кабинет, но так и не дошли до него.

- Я уже направлялся за ними, когда услышал крики своей жены, - вспоминает Ярослав. - Подошел ближе и увидел скопление медперсонала. На полу сидела моя Катя, ее руки держала Ольга.

Позже Екатерина рассказала мужу, что произошло, пока его не было. По ее словам, яблоком раздора стала та самая медкнижка дочери. Ольга не хотела выпускать ее из рук и, когда Екатерина попыталась с этим поспорить, книжка упала на пол.

- Катя сказала, что, когда начала собирать выпавшие листы, Ольга наступала на них. В итоге, она толкнула мою жену ногой и та упала. На одежде даже остался след от обуви, - подчеркивает Ярослав.

«ТРЕБУЮ УВОЛЬНЕНИЯ»

Решить конфликт мирно не удалось. Как рассказал «КП-Петербург» Ярослав, чтобы защитить жену, он достал из кармана перцовый баллончик и брызнул в лицо врачу. На место происшествия приехала полиция. Ярослава тут же арестовали.

Такие фото коммерсант прислал в редакцию Фото: СОЦСЕТИ

На него возбудили уголовное дело за хулиганство. Больше шести месяцев мужчина провел под арестом. После этого его выпустили из СИЗО. Но суда, а значит и оправдательного вердикта, еще не было. Первое заседание назначено на 6 октября. Своей вины он не признает и хочет, чтобы наказание понесли другие участники дела.

- За время судебных разбирательств я побывал в СИЗО, в знаменитых петербургских «Крестах», на нескольких экспертизах, - делится Ярослав. - Сейчас я хочу, чтобы восстановилась справедливость, и те, кто действительно виноват, были наказаны.

Теперь Ярослав добивается увольнения Ольги и привлечения к ответственности других ее коллег за дачу ложных показаний.

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