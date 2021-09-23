«Алкоголь запретили, буду пить чай!»: Иван Краско празднует 91-летие на больничной койке

Иван Краско сейчас на реабилитации в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Народному артисту России Ивану Краско 23 сентября исполнился 91 год! Правда, отмечает праздник актер не дома за большим столом в кругу семьи, а на больничной койке. Иван Иванович, по словам его представителя, перенес микроинсульт. После случившегося актер полторы недели провел в НМИЦ имени Алмазова. Однако после выписки так и не смог вернуться на сцену. Обещанный концерт в театре имени Комиссаржевской пришлось провести без артиста. А Ивану Краско потребовалась реабилитация, которую он сейчас проходит в 40-ой больнице Сестрорецка. Телефон актера выключен, но "КП-Петербург" удалось дозвониться до него в стационар и взять первое интервью после долгого лечения.

- Иван Иванович, с днем рождения! - дозвонилась "КП" до артиста.

- А вы откуда знаете, что у меня сегодня? - засмеялся артист. - Потребовалась реабилитация, да. Я вот только сожалею, что мне, мягко говоря, не советуют играть сегодня в театре. Там мой спектакль "Утоли моя печали". Просто я не совсем окреп - это действительно так. Инсульт - это не то что инфаркт. Сердце нормально работает, а здесь дело в мозге, мозги они хитрые. Там электрический ток, который отдает все команды организму. Вот он и дал команду моему организму. У меня нога теперь стала "свинцовая". Это все мой мозг наделал: "Вишь ты, разбегался он". И теперь я иду, а у меня одна нога тяжелее другой!

Краско хотел в этот день быть на сцене Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первую половину дня рождения Иван Краско провел в больнице. Здесь ему назначили целый комплекс процедур по оздоровлению.

- Мне медики делают накладку на мозг и говорят: "Внимание, вы сейчас в течение 20 минут не будете ничего чувствовать!". Я удивляюсь: "А что вы будете делать?". А они мне: "Вашу голову освобождаем от излишнего технического мусора". В такие процедуры. В больнице со мной обращаются по-доброму. Две или три коробки конфет сегодня подарили уже врачи и медсестры. Думают, я сладкоежка! (смеется).

Сейчас Иван Краско уже пошел на поправку. И о случившемся микроинсульте рассказывает живо.

- Я отлично, нога уже прошла. Я ведь очень мудро поступил, по-народному был на даче, прогрел голову в бане, - смеется Краско. - Но теперь мне врачи говорят что надо осторожнее с банькой быть, голову перегревать нельзя. А то мало ли. Я до сих пор помню, как это было. Вдруг треснуло что-то в черепной коробке, со звуком, как короткое замыкание. Я насторожился, в глазах потемнело и я повалился - руками, ногами и спиной к кровати. Несколько секунд потемнение оставалось. Потом посветлело, все нормально, треск прекратился. И я вдруг подумал: "Интересно, это репетиция инсульта?", и закричал вдруг: "Что происходит?". Сын прибежал: "Пап, ты меня звал?".

Ива Краско мечтает вернуться на сцену Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня Ивана Краско хотели в честь дня рождения отпустить домой. Но его сын заболел, поэтому семья решила посидеть в кафе.

- Лечащий врач предложил - попразднуйте дома безалкогольно, - признается артист. - Но я не смог. У меня сейчас сын Феденька в гостях в больнице, а Ваня заболел. Весь в соплях и в печали. Я не поехал, чтобы не заразиться. Поэтому мой директор Вячеслав Сморожинов поведет меня и семью в ближайшее кафе, чайку попьем.

В больнице, предварительно, Иван Краско будет до 4 октября. А сразу после вернется на сцену.

Ивану Краско - 91 год! Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за реабилитации актер не смог дать подробное интервью. Однако год назад в свой юбилей актер подробно рассказывал о своей жизни и планах на будущее. По его словам, главное теперь для него дети.

"Комсомольская правда" поздравляет Ивана Ивановича с днем рождения и желает ему скорейшего возвращения на сцену.

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