У музея "Полторы комнаты Бродского" появятся новые площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музей Иосифа Бродского в Петербурге станет больше: частному учреждению передали в аренду новые площади на первом этаже Дома Мурузи. Находятся они прямо под «полутора комнатами» в коммуналке, где жил поэт. Пространство под музеем – бывший каретник, где когда-то оставляли конные экипажи – на девять лет выделил город. Ранее на том же первом этаже владельцам культурного учреждения удалось арендовать бывшее помещение кальянной. И оба эти пространства дают шанс на создание отдельного входа для музея.

– В бывшей кальянной будет библиотека и кафе, а в каретной планируется архив. Будет также проектироваться отдельный вход. Но, к сожалению, еще не факт, что посетители скоро смогут проходить в музей без предварительной записи по интернету, – рассказал во время онлайн пресс-конференции исполнительный директор Фонда создания музея Бродского Антон Алексеевский.

В "полутора комнатах", где жил Бродский, провели реставрацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все дело в том, что долгожданный в Петербурге музей поэта пока не может распахнуть свои двери в ежедневном режиме. Его окружают жилые квартиры, и толпы посетителей в подъезде устраивают далеко не всех местных. Организация отдельного входа займет немало времени, сил и согласований. Однако «Полутора комнатам Бродского» к трудностям не привыкать.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Напомним, что музей постепенно создавался около двух десятилетий. Коммуналка, из которой в 1972 году Бродский уехал в эмиграцию и больше никогда не вернулся в страну, до сих пор не пустует. Для музея там выкуплены четыре из пяти комнат, а последняя все еще остается жилой. Договориться с пожилой петербурженкой, которая родилась и выросла в этой квартире и была соседкой семьи Бродских, не удалось ни за какие деньги. В нежилой фонд перевести коммуналку нельзя, и квартира поэта не может официально стать мемориальным музеем.

Культурное пространство пока не может полноценно распахнуть свои двери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако из ситуации все же нашли выход. Была выкуплена соседняя квартира, которая тоже стала музейным пространством, а уже из нее – был сделан вход в коммуналку Бродского. Соседку посетители не тревожат: по договоренности ее комнату и общественные места отгородили от посторонних глаз. Во второй квартире поводят выставки, литературные встречи, концерты, лекции. А вот комната Бродского живет по-другому.

– Сейчас «полторы комнаты» остаются пустыми. Потому что мы решили, что если в них и должно быть что-то – то только подлинные вещи. Сейчас мы демонстрируем только подлинное пространство, – рассказал председатель Фонда, архитектор и искусствовед Михаил Мильчик. – Мы провели там масштабную реставрацию, в ходе которой выяснилось, что в комнате сохранились краска и обои времен Бродских.

Музей Бродского находится в знаменитом Доме Мурузи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В планах Фонда – искать и приобретать подлинные вещи Бродского, ведь многое сегодня находится в частных руках и собраниях. В то же время есть крупная государственная коллекция: в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме более 4 тысяч предметов, связанных с поэтом. В том числе, и его знаменитый «Американский кабинет». К слову, этот стол, за которым сидел Бродский, до декабря выставляется как раз в «Полутора комнатах».

КСТАТИ

В ближайших планах музея – изучение ценнейшего архива, который передала Фонду ведущий исследователь творчества Иосифа Бродского в мире Валентина Полухина. Конечно, уникальные документы могут лечь в основу новой выставки. Кроме того, музей готовит серию фильмов – неформальных бесед о Бродском с друзьями поэта (одними из которых являются Михаил Мильчик и писатель Яков Гордин). Все съемки проходят в «Полутора комнатах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История в двадцать лет: Как Музей Бродского в Санкт-Петербурге готовится к открытию

«Комсомолка» узнала, что сейчас происходит в «полутора комнатах» поэта в Доме Мурузи (Подробности)