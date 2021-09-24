Часть КАД Петербурга перекрыли ради спасения собаки со сломанной лапой

В Петербурге ради спасения собаки перекрыли часть КАД / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Санкт-Петербурге прошла спасательная операция для собаки со сломанной лапой, которая застряла на разделительной полосе Кольцевой автодороги. В течение трех дней автомобилисты обращали внимание на то, что на 24-м километре КАД на севере города лежит пес. В итоге к нему на помощь пришли сначала волонтеры, а после подтянулись дорожники и кинологи. Вызволили из западни животное вечером 23 сентября 2021 года.

- Около пяти часов вечера в в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поступил звонок от волонтера. Мужчина сообщил о том, что на 24-м километре КАД, на севере Петербурга, в разделительной полосе за барьерным ограждением лежит взрослая собака с поврежденной лапой, - рассказали дорожники.

На место приехали сотрудники АО ПО «РосДорСтрой». Собака была очень напугана, никого к себе не подпускала. Тогда на место были вызваны еще и кинологи. Для того, чтобы безопасно забрать собаку с разделительной полосы, дорожники пригнали машину прикрытия со стробоскопами и необходимыми дорожными знаками, рабочих на случай, если волонтерам потребуется помощь. Третью полосу на КАД перекрыли.

- Животное усыпили и погрузили в автомобиль, после чего доставили в ветеринарную клинику. Сейчас спасенной собаке оказывается необходимая профессиональная помощь, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .

Благодаря слаженной работе всех неравнодушных собака сейчас в безопасности. Сейчас она находится на лечении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные спасли собаку, которую завалило глиной в траншее на глубине 1,5 метра

Несчастного пса достали и передали хозяину (подробности)