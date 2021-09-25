Молодой лихач на BMW влетел в двух девушек на «зебре» на Невском проспекте в Петербурге

На Невском проспекте BMW влетел в двух девушек. Фото: предоставлено "КП"

На Невском проспекте в Петербурге произошло жесткое ДТП в ночь с 24 на 25 сентября. Лихач на BMW решил проскочить перед людьми, идущими на регулируемом пешеходном переходе. Другие машины остановились на красный сигнал светофора, но 22-летний гонщик не захотел ждать около 30 секунд. Страшное столкновение попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Пострадавшими оказались две молодые девушки. К ним тут же сбежались очевидцы. На место оперативно вызвали «скорую» и ГИБДД. По словам очевидцев, чуть не завязалась драка прохожих с горе-водителем BMW, на которого накинулись с криками.

- 22-летний водитель, управляя автомобилем BMW совершил наезд на двух пешеходов, гражданок 22 и 25 лет. 22-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести, вторую пострадавшую – с тяжелыми травмами. По факту происшествия проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К слову, в эту же ночь на Невском проспекте произошла еще одна авария, только массовая. В результате нее каршеринг вылетел на тротуар.

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