Удерживали и заставляли употреблять наркотики: Следователи узнали подробности изнасилования воспитательницы детского сада в Петербурге

Уголовные дела возбудили на мужчину и женщину за изнасилование и принуждение к наркотикам воспитательницы детского сада в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в ходе расследования выяснил подробности издевательств над помощницей воспитателя детского сада, которую изнасиловали мужчина с женщиной в апреле 2021 года в городе Пушкин. Оказалось, что помимо надругательства, обвиняемые удерживали свою жертву, а также заставляли ее употреблять наркотики. Об этом 29 сентября 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 4 апреля в полицию обратилась работница детского сада, 33-летняя женщина. Она рассказала, что с 5 утра до 23 вечера 3 апреля в квартире дома 22 по Саперной улице в Пушкине ее насиловали мужчина и женщина, - рассказал источник.

В тот же день подозреваемых задержали. Ими оказались 48-летний мужчина, а также его 41-летняя подруга.Тогда же было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Одного отправили в СИЗО-1, вторую в СИЗО-5. Для женщины уголовное преследование оказалось впервые, а вот ее подельник раньше был судим за уклонения от уплаты алиментов.

В ходе расследования выяснилось, что изнасилованием воспитательницы все не ограничилось. Парочка насильно удерживала женщину в квартире, заставили ее купить у них наркотики, а также употребить их. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

На данный момент расследование продолжается.

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