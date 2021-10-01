Судья из Ленобласти, отпустивший «рыдающих» мошенников, не будет выплачивать деньги потерпевшей пенсионерке

Добрый судья не стал арестовывать задержанных, они тут же сбежали за границу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка из Ленинградской области моет попрощаться со своими 500 тысячами рублей, которые она заплатила лже-кровельщикам, обещавшим переделать крышу на ее доме и сбежавшим с деньгами. Причем дважды. Один раз это было летом, а второй - на днях, после того, как судья отказался арестовывать задержанных, о чем просила полиция. Иностранцы просто сбежали из страны. Ситуация возмутила всех.

- Да здравствует наш гуманный суд? Это было заранее ясно. Я бы обратил внимание на судью, что допустил это. Судья отвечать не будет, а крайним сделают участкового ,что не присматривал. По справедливости надо обязать судью оплатить ущерб, но это фантастика, - написали в комментариях читатели странички ВКонтакте «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Рыдающий лже-кровельщик пытался разжалобить полицию, но скрылся, как только представилась возможность.

Увы, но добиться возмещения ущерба от служб или ведомств, которые допустили побег задержанных, у пенсионерки не получится.

- Даже если такое произошло из-за судьи, получить компенсацию с него невозможно. Подобной практики вообще нет. Потерпевшая сможет истребовать деньги только в судебном порядке. Когда будут задержаны подозреваемые, когда следствие пройдет, обвиняемые будут четко установлены, тогда она сможет предъявить им гражданский иск, - рассказал «КП-Петербург» практикующий юрист Филипп Деменков.

Наказанием для судьи может определить только квалификационная комиссия. Но для этого его решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для мошенников должно быть отменено как неправомочное. Для этого надо знать все обстоятельства дела.

- Сейчас полиции остается только объявлять сбежавших в розыск и требовать выдачи преступников у иностранных коллег, если те их найдут на родине. Других путей нет, - отметил юрист.