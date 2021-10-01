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Общество1 октября 2021 16:21

Судья из Ленобласти, отпустивший «рыдающих» мошенников, не будет выплачивать деньги потерпевшей пенсионерке

Пожилую женщину на 500 тысяч рублей «кинули» лже-кровельщики, убежавшие за границу
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Добрый судья не стал арестовывать задержанных, они тут же сбежали за границу.

Добрый судья не стал арестовывать задержанных, они тут же сбежали за границу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка из Ленинградской области моет попрощаться со своими 500 тысячами рублей, которые она заплатила лже-кровельщикам, обещавшим переделать крышу на ее доме и сбежавшим с деньгами. Причем дважды. Один раз это было летом, а второй - на днях, после того, как судья отказался арестовывать задержанных, о чем просила полиция. Иностранцы просто сбежали из страны. Ситуация возмутила всех.

- Да здравствует наш гуманный суд? Это было заранее ясно. Я бы обратил внимание на судью, что допустил это. Судья отвечать не будет, а крайним сделают участкового ,что не присматривал. По справедливости надо обязать судью оплатить ущерб, но это фантастика, - написали в комментариях читатели странички ВКонтакте «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Рыдающий лже-кровельщик пытался разжалобить полицию, но скрылся, как только представилась возможность.

Рыдающий лже-кровельщик пытался разжалобить полицию, но скрылся, как только представилась возможность.

Увы, но добиться возмещения ущерба от служб или ведомств, которые допустили побег задержанных, у пенсионерки не получится.

- Даже если такое произошло из-за судьи, получить компенсацию с него невозможно. Подобной практики вообще нет. Потерпевшая сможет истребовать деньги только в судебном порядке. Когда будут задержаны подозреваемые, когда следствие пройдет, обвиняемые будут четко установлены, тогда она сможет предъявить им гражданский иск, - рассказал «КП-Петербург» практикующий юрист Филипп Деменков.

Наказанием для судьи может определить только квалификационная комиссия. Но для этого его решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для мошенников должно быть отменено как неправомочное. Для этого надо знать все обстоятельства дела.

- Сейчас полиции остается только объявлять сбежавших в розыск и требовать выдачи преступников у иностранных коллег, если те их найдут на родине. Других путей нет, - отметил юрист.

Полицейские задержали мигрантов-«кровельщиков», обманувших пенсионерку на полмиллиона в Ленобласти
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
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