Суд арестовал студента, зарезавшего мать и 3-летнюю сестру в Ленобласти

Подозреваемого в убийстве матери и маленькой сестры отправили в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всеволожский районный суд Петербурга отправил под арест 21-летнего Владислава Т., которого обвиняют в жестоком убийстве сводной 3-летней сестры и их общей матери. Трагедия произошла в субботу, 2 октября, в поселке Бугры. А сегодня задержанному избирали меру пресечения.

- Арестован на два месяца, - сообщил корреспондент "КП-Петербург" из суда.

Отметим, что это стандартный срок, который продлевается по необходимости и при запросе следствия. Самому молодому человеку еще предстоит пройти психиатрическую экспертизу, которая определить его вменяемость.

Ее необходимость обусловлена не только жестокостью действий парня но и тем, что трагедию ничего не предвещало.

- Нервных срывов у парня не было. Сестра была маленькая, ее уже оставляли с ним. Владик сестру очень любил и маму тоже, не ревновал никогда. Да и сама мама очень любила детей. Говорила, как у нее все хорошо, спокойно. Сейчас все задаются вопросом, может, мы что-то пропустили? - рассказали "КП-Петербург" соседи погибших.

Однако сам он писал в соцсетях, что не может совладать с внутренними демонами. Известно, что он расправился с сестрой пока мать и отчим были в магазине, а потом набросился на них, когда они вернулись. Полицию молодой человек спокойно ждал в квартире, где все произошло.

По вменяемой ему уголовной статье за убийство двух человек 21-летнему студенту грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, так как жертвой стал ребенок.

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На месте трагедии работают следователи (подробности)