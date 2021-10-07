Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды7 октября 2021 10:21

Блогера Илью Мэддисона задержали за пьяный дебош на вокзале Петербурга после заседания по делу Хованского

Всю ночь звезда интернета провел за решеткой
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Блогера Мэддисона задержали за пьяный дебош на вокзале в Петербурге

Блогера Мэддисона задержали за пьяный дебош на вокзале в Петербурге

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер Илья Давыдов, также известный как Мэддисон, попал в КПЗ на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурга. Звезда интернета собирался уехать домой, однако устроил пьяный дебош на вокзале, за что его задержала полиция. Об этом Мэддисон рассказал сам на своей странице в социальной сети.

- Провел ночь в КПЗ за пьяный дебош на вокзале. Все осознал. Не пейте. Сейчас не знаю, может отпустят, а может в суд повезут. Ну хоть телефон отдали на время, - написал блогер.

Блогер опубликовал фото из КПЗ, где ожидает свей участи

Блогер опубликовал фото из КПЗ, где ожидает свей участи

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

6 октября Мэддисон был замечен возле суда в Петербурге, где проходило очередное заседание по делу его приятеля, блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма. Все из-за скандальной песни про "Норд-Ост", в которой Юрий смеется над убийствами, в том числе детей.

Видимо, после суда, который завершился продлением содержания в СИЗО Хованского, Илья Давыдов решил залить свое расстройство алкоголем, что и привело к серьезным последствиям. Что именно учинил блогер, пока что не сообщается.

"КП-Петербург" продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Толпа фанатов у суда не помогла: Блогеру Юрию Хованскому продлили арест по делу об оправдании теракта на Дубровке

По словам адвокатов, СК пока не успевает закончить расследование и хочет назначить лингвистическую экспертизу (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандал