Блогера Илью Мэддисона задержали за пьяный дебош на вокзале Петербурга после заседания по делу Хованского

Блогера Мэддисона задержали за пьяный дебош на вокзале в Петербурге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер Илья Давыдов, также известный как Мэддисон, попал в КПЗ на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурга. Звезда интернета собирался уехать домой, однако устроил пьяный дебош на вокзале, за что его задержала полиция. Об этом Мэддисон рассказал сам на своей странице в социальной сети.

- Провел ночь в КПЗ за пьяный дебош на вокзале. Все осознал. Не пейте. Сейчас не знаю, может отпустят, а может в суд повезут. Ну хоть телефон отдали на время, - написал блогер.

Блогер опубликовал фото из КПЗ, где ожидает свей участи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

6 октября Мэддисон был замечен возле суда в Петербурге, где проходило очередное заседание по делу его приятеля, блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма. Все из-за скандальной песни про "Норд-Ост", в которой Юрий смеется над убийствами, в том числе детей.

Видимо, после суда, который завершился продлением содержания в СИЗО Хованского, Илья Давыдов решил залить свое расстройство алкоголем, что и привело к серьезным последствиям. Что именно учинил блогер, пока что не сообщается.

"КП-Петербург" продолжает следить за развитием событий.

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