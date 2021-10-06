Толпа фанатов у суда не помогла: Блогеру Юрию Хованскому продлили арест по делу об оправдании теракта на Дубровке

Хованский просидит в СИЗО минимум до 8 ноября 2021 года по резонансному делу об оправдании терроризма. Фото: СОЦСЕТИ / пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге в очередной раз продлили арест блогеру Юрию Хованскому по резонансному уголовному делу об оправдании теракта на Дубровке. Напомним, в СИЗО автор YouTube-канала с 4,5 млн подписчиков сидит с июня 2021 года. Все из-за исполнения скандальной песни про «Норд-Ост», где Хованский одобрил терроризм, в том числе убийство русских детей. Позже Юрий публично раскаялся за свою глупость и попытался оправдаться, что был пьян и неудачно пошутил.

Пятый месяц подряд защита Хованского пытается доказать, что дело должно быть закрыто за истечением сроков давности – якобы блогер пел в далеком 2012 году, когда во второй части статьи 205.2 не было слов про оправдание терроризма через интернет. Следователи же считают, что «композицию» исполняли гораздо позже. Девушка Юрия, Мария Нелюбова, заручилась поддержкой фанатов и известных медийиных личностей перед новым заседанием суда. К суду пришли друзья-блогеры Хованского, в том числе известный стример Илья Мэддисон, рэпер Оксимирон, а также ведущий рэп-баттлов Ресторатор.

- Собралась поддержка порядка 200 человек. Улицу перекрыли, - писала Нелюбова в своем Telegram-канале незадолго до оглашения решения.

В итоге в СИЗО исполнитель скандальной песни просидит еще минимум месяц – до 8 ноября 2021 года. Хованский просил домашний арест, но ему вновь отказали. По словам его адвоката Александра Передрука, СК планирует назначить лингвистическую экспертизу той самой песни.

- Следователь указал, что не успевает закончить расследование, в том числе потому что планирует получить запрошенную ранее информацию от «ВКонтакте» и YouTube. Необходимость содержания под стражей он обосновал в частности тем, что Хованский «обладает глубокими познаниями в сфере использования IT-технологий, в том числе познаниями о возможности удаленного удаления информации с электронных носителей», - цитирует слова защитника блогера Мария Нелюбова.

Добавим, что Хованскому все еще грозит до 7 лет лишения свободы. По словам родных и близких блогера, у него кончаются деньги на адвоката, потому что две его квартиры не удается продать из-за ареста счетов.

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