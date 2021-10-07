«Защищая детей, разбросал по сугробам пьяных амбалов»: В школе Путин заступался за слабых, любил Чехова, пел песни The Beatles и играл в «Мушкетеров»

Владимир Путин в школе Фото: личный архив президента

7 октября президент России Владимир Путин празднует 69-ый день рождения. Как уже рассказал Дмитрий Песков, глава государства проведет его на работе, а затем в узком кругу близких. В день рождения президента «КП-Петербург» поговорила с его близким школьным другом Виктором Борисенко, который знаком с Владимиром Путиным уже 60 лет. Художественный руководитель студенческого театра Политеха рассказал, как раньше праздновал этот день будущий президент, какие игры он любил и чем удивлял одноклассников на уроках.

ШКОЛЕ ЛЮБИЛ СТАКАНЧИК СИРОПА «ПОЛЮСТРОВО»

- Виктор Филиппович, сегодня Владимир Владимирович празднует 69-ый день рождения. Большую часть дня он проведет на работе. А как в школьные годы праздновал день рождения президент?

- В 1-4 классах школы у первой нашей учительницы Тамары Павловны Чижовой было принято, что в день рождения школьнику дарили подарки одноклассники. Ребенок проходил вдоль парт, а товарищи вручали ему конфеты, игрушки, школьные принадлежности, выражали свои добрые детские пожелания! Это было очень трогательно и запомнилось на всю жизнь! Владимир Путин не был исключением и 7 октября всегда был его день!

Виктор Борисенко дружит с президентом со школы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сейчас Владимир Владимирович празднует дни рождения в узком кругу. Известно, какие подарки любит президент? Какие подарки ему дарили в школе?

- На одном из прошлых дней рождения я подарил Владимиру Владимировичу книгу «Лавр» Евгения Водолазкина, так как перед этим мы сыграли в Студенческом театре Политеха пьесу Водолазкина «Музей». Владимир Путин не видел спектакля, но интересовался им, пьесой, творчеством Водолазкина.

- Вы говорили в одном из интервью, что он оставлял для себя личное пространство – то есть, его не обо всем можно было спрашивать...

- Особенность Путина в том, что при встрече с ним через мгновение исчезает, говоря театральными словами, всякая «пристройка, зажим»! Уже через секунду я свободно общался с ним и мог задавать любые вопросы. Путин - хороший собеседник, с ним интересно говорить, он внимательно слушает и сам задает гораздо больше вопросов, чем его спрашиваю я. Часами мы говорили с увлечением. Все-таки знаем друг друга больше 60 лет! Жаль, что мы не так часто встречаемся из-за его занятости, но каждая встреча думаю, что интересна обоим.

Будущий президент в школе любил немецкий и историю Фото: личный архив Владимира Путина

- Было ли у Владимира Владимировича хобби, о котором мало кто знал?

- Не хобби, а привычка. В студенческие годы часто вечерняя наша прогулка заканчивалась тем, что мы заходили в кафе-мороженое и Путин заказывал стакан «Полюстрово с сиропом»! Наверное, сегодня студентам даже трудно представить, что стакан простой воды с сиропом может доставлять удовольствие: все наши знакомые жили бедно.

«МАЛЬЧИШКА РАЗБРОСАЛ АМБАЛОВ»

- Как считаете, какие уроки для себя он извлек из детства, которые помогли стать президентом, помогают в общении с мировыми лидерами?

- Наши родители прошли через блокаду Ленинграда и войну. В блокаде выживал тот, кто заботился о другом. Забота о другом человеке заставляла забывать о своем голоде, холоде, болезнях и спасать близких. Наши родители воспитали в детях уважение к другим людям. Думаю, что это важнейшее качество, которое пригодилось Владимиру Путину в жизни, в общении с людьми разного социального статуса.

- Сын тренера президента Михаил Рахлин говорил нам, что в международной политике президент использует приемы дзюдо. Но, может, есть какие-то приемы и из школы?

- Сыну Анатолия Семеновича Рахлина виднее, так как я занимался самбо у его отца всего 1,5 года, а потом ушел в театральные занятия. Интересно, что сегодня с сыном Рахлина мы работаем в одном здании, куда 51 год назад привел меня Владимир Путин, так как я хотел учиться на инженера. Из школы Путин вынес любовь к литературе: у нас интересно преподавала Лариса Дмитриевна Безднина. И сегодня в своих выступлениях президент РФ часто использует цитаты из литературы.

Владимир Путин запомнился одноклассникам по урокам политинформации Фото: личный архив Владимира Путина

- Одноклассники часто вспоминают, как будущий президент девочек защищал в школе, помните ли вы какой-то пример?

- В старших классах Путин уже настолько освоил самбо, что вряд ли кто-либо захотел в его присутствии обижать девочек. Наш одноклассник Николай Алехов рассказывал, как однажды к ним в автобусе пристали какие-то пьяные верзила и вытолкнули школьников на улицу для выяснений отношений. Дальше Коля и собравшиеся зрители наблюдали, как верзилы падали в снежные сугробы от маленького парнишки. Интерес зрителей упал, когда верзилы разбежались. Ребята сели в следующий автобус и поехали дальше.

ЛЮБИЛ «ТРЕСКУ В ТОМАТЕ», ПЕСНИ БЕТХОВЕНА И КНИГИ ЧЕХОВА

- Если это возможно, назовите любимый фильм президента, любимую песня, любимую книгу, любимое блюдо из времен школы?

- Любимые фильмы того времени: «Щит и меч», «Мертвый сезон». Любимая опера - ставили в Кировском (Мариинском) театре, это Модест Мусоргский «Борис Годунов». Нас туда водила Вера Дмитриевна Гуревич. Любимые песни: 30 сонат Бетховена - это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных. Любимые книги - собрание сочинений А. П. Чехова, книги стояли на этажерке у них дома, и часто книги из этого собрания можно было видеть на столах. Не знаю, самое ли любимое было в семье Путиных блюдо, но это «Треска в томате», которую готовил отец. Она была на всех праздничных столах.

- Что больше всего ценит в людях Владимир Владимирович?

- Порядочность!

- Владимир Путин славится своими анекдотами, какие анекдоты он в школе рассказывал?

- Школьные анекдоты - это, как правило, было предназначено для прослушивания в узком кругу мальчишек.

Владимир Путин с любимой учительницей Верой Гуревич Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

- Может, вам особенно запомнился какой-то урок, на котором он выступал?

- Запомнился урок истории в 7 классе, когда Путин очень точно назвал причины и повод исторического события. Роза Марковна, учитель истории, да и все одноклассники были поражены: откуда это Путин знал! Причинно- следственная связь явлений, детерминизм событий, анализ происходящего - этим Путин сильно стал отличаться от других старшеклассников.

«ПУТИН УБЕЖДЕН, ЧТО МЫ ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ СО ВСЕМИ НАРОДАМИ»

- Каким правилам его научили отец и мама, может, делился этим с другими?

- Родители научили сына гостеприимству, чем и сегодня отличается президент России!

- Как вы узнали, что он стал разведчиком?

- Очень просто! Приезжает мой брат с работы и говорит: «Видел Путина, там водитель перегораживал машиной проход на стадион, а Владимир Путин ходит в гражданке, и вся милиция честь отдает! А на всех мероприятиях тогда, где могли быть иностранцы, в то время, работали сотрудники КГБ. Путин тогда всем нам рассказывал, что работает в военной прокуратуре. Но все мы знали, где он работает, но не говорили ему, раз ему это не нужно.

Владимир Путин в школе защищал слабых Фото: архив Михаила Рахлина

- Недавно президент, несмотря на все отношения с Украиной, заявил, что мы не подведем эту страну и будем поставлять газ. Это черта характера еще со школы?

- Думаю, что Путин убежден, что и с Украиной, и с Белоруссией, да и с другими ныне отдельными странами, у нас восстановятся нормальные отношения, к этому есть исторические основания. В классе же были ученики: русские, белорусы, евреи, украинцы и дети смешанных браков. На национальной почве никогда не возникало никаких ссор.

ИГРАЛ В ПРЯТКИ И ПЕЛ ПЕСНИ THE BEATLES

- Во что играли с ним в детстве?

- Обычные детские игры в прятки, потом в «Мушкетеры», потом исполняли The Beatles, песни которых пели с удовольствием.

Владимир Путин умел удивить на уроках Фото: личный архив президента

- О чем мечтал будущий президент – «вырасту и сделаю»?

- Не помню, чтобы Владимир Путин как-то рассказывал о том, о чем мечтает. Я же точно говорил только ему, что хочу стать артистом и даже читал ему в школьные годы монолог Гамлета «Быть или не быть...», Шекспира, но артистом я не стал, а стал режиссером.

- Что бы вы хотели пожелать президенту в день его рождения?

- Здоровья и сил! Это, конечно, нужно всем, но особенно ему, чтобы у нас у всех все было в порядке!

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