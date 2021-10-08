Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 14:05

Овощи и кофе вытесняют газетные киоски Петербурга

Количество действующих павильонов с прессой – на минимуме. Разбираемся, почему
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Официально, в Петербурге работает 697 павильонов и киосков с прессой.

Официально, в Петербурге работает 697 павильонов и киосков с прессой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вы тоже заметили, что в газетных павильончиках все чаще торгуют шавермой, фруктами и кофе? И что таких киосков-оборотней в Петербурге – самом читающем городе России – уже целая стая? Больше всего настораживает даже не исчезновение привычных газетных точек, а сомнительная продукция, которую бизнесмены на птичьих правах «толкают» в самых проходных местах города. Мы решили разобраться – и призвали к ответу сразу четыре комитета Смольного.

ПРИКРЫЛИСЬ ГАЗЕТКОЙ

Официально, в Петербурге работает 697 павильонов и киосков с прессой. Власти выделяют их в особую касту НТО (нестационарных торговых объектов) из-за того, что на них лежит важная миссия – донести до горожан свежую правдивую информацию в формате газет и журналов.

– В этом году выборочно проверили 207 объектов – и нашил нарушения во всех. Т.е. закон нарушали в каждом третьем газетном павильон и киоске, – сообщили нам в комитете имущественных отношений. – Причем в 23 процентах случаев участок под газетный объект использовали не по назначению.

Количество мест, которые раздают на льготных условиях под продажу газет, ограничено. На сегодня их 843.

Количество мест, которые раздают на льготных условиях под продажу газет, ограничено. На сегодня их 843.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Не по назначению» – значит, торговали вовсе не свежей прессой, а чем-то другим, для виду прикрывшись старой газеткой на витрине.

– В отрасли распространения печатной периодики есть проблема недобросовестных предпринимателей, – подтверждают и в комитете по печати. – С начала этого года нам сообщили о более чем сотне случаев нарушений. Примерно 30 петербуржцев пожаловались нам на то, что знакомые им газетные киоски трансформировались и стали продавать кофе, овощи и фрукты, сигареты, мобильные телефоны и аксессуары. Газетная периодика в этих случаях либо вообще не продавалась на месте, либо продавалась в незначительном объеме.

ПО КРИВОЙ ДОРОЖКЕ

Почему так получается? Разговоры о пробелах в воспитании и слабой морали – опустим. В самой системе, по которой нам в руки попадает свежий номер «Комсомолки» или другой газеты, тоже есть изъяны.

По закону, с торговцами прессой заключают особы договор на размещение павильона или киоска. По сути, распространитель как бы берет крошечный участок земли в аренду у города, но при этом обязуется продавать на нем периодику. Зачем такие сложности? Просто землю под продажу газет раздают на льготных условиях. Цель – благая: поддержать социально важный бизнес.

Но благими намерениями… Так как торгов нет, все желающие получают участки в порядке обычной очереди. При этом городу остается верить им на слово, что в лакомом месте у метро откроют именно нужный газетный киоск, а не какую-нибудь шаверму.

Пока лже-киоски обнаружат, проверят и накажут, в них успевают заработать столько, что можно покрыть все «издержки»…

Пока лже-киоски обнаружат, проверят и накажут, в них успевают заработать столько, что можно покрыть все «издержки»…

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На кривую дорожку, бывает, сворачивают и вроде бы честные распространители газет. Из-за желания заработать они вдруг сдают свой киоск в аренду торговцам сухофруктами. Или другой вариант – сами «перепрофилируют» свой газетный павильон в плодовоовощной. А это тоже запрещено, ведь по закону газеты и журналы должны занимать минимум 70 процентов от всей площади торгового зала, да и то о своем желании расширить ассортимент нужно официально уведомить районную администрацию и два комитета, приложив документы и схемы. Конечно, делают это не все.

– Как показывает практика, снижение «газетной» планки ниже 70 процентов площади, а также полностью нецелевое использование объекта – это самые распространенные нарушения, – говорят в комитете по контролю за имуществом, который и проводит выборочные проверки.

ОПАСНАЯ ГРАНЬ

И все бы ничего: экономика-то в стране рыночная. Вот только количество мест, которые раздают на льготных условиях под продажу газет, ограничено. На сегодня их 843. И далеко не все из них находятся в действительно людных местах. Мало того, порой участки по ошибке находятся прямо под автобусными остановками или впритык к крыльцу. Поставить павильон на таких точно не получится. Отчасти поэтому полторы сотни мест под киоски продолжают пустовать.

– Места размещения павильонов и киосков с прессой согласованы властями, но их перечень проверяют и обновляют не реже одного раза в год, – объясняет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Норма, установленная законом Петербурга, – минимум 700 газетных НТО (по 1,3 киоска на 10 000 человек).

Норма, установленная законом Петербурга, – минимум 700 газетных НТО (по 1,3 киоска на 10 000 человек).

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вычистить коммерческую «нечисть» с городской земли стараются сразу несколько ведомств. Комитет по контрою за имуществом ходит по улицам с проверками. Затем информацию о нарушителях передают в Комитет имущественных отношения и учреждение «Имущество Петербурга». Там решают, расторгать ли с провинившимися договор либо ограничиться штрафом или предупреждением. Если образумить бизнесмена словами не получается, а штрафы растут, в дело вступают суд, приставы и бульдозер.

Правда, нечестных предпринимателей штрафы и суды не сильно-то пугают: пока лже-киоски обнаружат, проверят и накажут, в них успевают заработать столько, что можно покрыть все «издержки»…

Тем временем настоящих павильонов с прессой становится все меньше – и вот это уже опасно. Норма, установленная законом Петербурга, – минимум 700 газетных НТО (по 1,3 киоска на 10 000 человек). И сейчас город перешел эту грань.

ВАЖНО!

Заметили, что ваш газетный павильон или киоск превратился в плодовоовощной или кофейный? Поймайте преступника за руку – сообщите о подозрительном торговом объекте:

– в комитет по контролю за имуществом: 8 (812) 576-34-03;

– в электронную приемную правительства Санкт-Петербурга на сайте: www.gov.spb.ru (по кнопке «Обратиться», можно приложить фотографии).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

50 оттенков кофейного: За торговлю кофе штрафуют и хитрых бизнесменов, и честных газетчиков

В битве за петербургские газетные павильоны, которые продают не только прессу, но и полезные для горожан товары, новый раунд. Распространители периодики считают, что без дополнительного ассортимента им не выжить. Петербуржцам удобно покупать вместе со свежей газетой кофе и круассан. Но чиновники словно не слышат ни тех, ни других и, рассылая десятки «писем счастья», называют распространителей нарушителями закона (подробности)

Повод есть, но вы держитесь: Как в Петербурге сносили газетные киоски

Красивые, современные, удобные. Несущие информацию в массы. И, между прочим, пополняющие городскую казну. Но всех этих плюсов киоскам и павильонам с печатной периодикой, видимо, недостаточно: война против них, хоть и за закрытыми дверями кабинетов, продолжается. «Комсомолка» решила отойти от попытки понять мотивы чиновников и просто собрала факты (подробности)

«Жизнь станет скучнее»: Что читатели думают об исчезновении газетных киосков в Петербурге

«Горячая» стадия войны за петербургские киоски и павильоны с прессой пройдена: еще в конце прошлого года на снос наложили мораторий, изменения в федеральном законе городским чиновникам объяснили, а местные правила пообещал довести до ума Комитет по печати (подробности)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ