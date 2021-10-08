Овощи и кофе вытесняют газетные киоски Петербурга

Официально, в Петербурге работает 697 павильонов и киосков с прессой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вы тоже заметили, что в газетных павильончиках все чаще торгуют шавермой, фруктами и кофе? И что таких киосков-оборотней в Петербурге – самом читающем городе России – уже целая стая? Больше всего настораживает даже не исчезновение привычных газетных точек, а сомнительная продукция, которую бизнесмены на птичьих правах «толкают» в самых проходных местах города. Мы решили разобраться – и призвали к ответу сразу четыре комитета Смольного.

ПРИКРЫЛИСЬ ГАЗЕТКОЙ

Официально, в Петербурге работает 697 павильонов и киосков с прессой. Власти выделяют их в особую касту НТО (нестационарных торговых объектов) из-за того, что на них лежит важная миссия – донести до горожан свежую правдивую информацию в формате газет и журналов.

– В этом году выборочно проверили 207 объектов – и нашил нарушения во всех. Т.е. закон нарушали в каждом третьем газетном павильон и киоске, – сообщили нам в комитете имущественных отношений. – Причем в 23 процентах случаев участок под газетный объект использовали не по назначению.

Количество мест, которые раздают на льготных условиях под продажу газет, ограничено. На сегодня их 843. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Не по назначению» – значит, торговали вовсе не свежей прессой, а чем-то другим, для виду прикрывшись старой газеткой на витрине.

– В отрасли распространения печатной периодики есть проблема недобросовестных предпринимателей, – подтверждают и в комитете по печати. – С начала этого года нам сообщили о более чем сотне случаев нарушений. Примерно 30 петербуржцев пожаловались нам на то, что знакомые им газетные киоски трансформировались и стали продавать кофе, овощи и фрукты, сигареты, мобильные телефоны и аксессуары. Газетная периодика в этих случаях либо вообще не продавалась на месте, либо продавалась в незначительном объеме.

ПО КРИВОЙ ДОРОЖКЕ

Почему так получается? Разговоры о пробелах в воспитании и слабой морали – опустим. В самой системе, по которой нам в руки попадает свежий номер «Комсомолки» или другой газеты, тоже есть изъяны.

По закону, с торговцами прессой заключают особы договор на размещение павильона или киоска. По сути, распространитель как бы берет крошечный участок земли в аренду у города, но при этом обязуется продавать на нем периодику. Зачем такие сложности? Просто землю под продажу газет раздают на льготных условиях. Цель – благая: поддержать социально важный бизнес.

Но благими намерениями… Так как торгов нет, все желающие получают участки в порядке обычной очереди. При этом городу остается верить им на слово, что в лакомом месте у метро откроют именно нужный газетный киоск, а не какую-нибудь шаверму.

Пока лже-киоски обнаружат, проверят и накажут, в них успевают заработать столько, что можно покрыть все «издержки»… Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На кривую дорожку, бывает, сворачивают и вроде бы честные распространители газет. Из-за желания заработать они вдруг сдают свой киоск в аренду торговцам сухофруктами. Или другой вариант – сами «перепрофилируют» свой газетный павильон в плодовоовощной. А это тоже запрещено, ведь по закону газеты и журналы должны занимать минимум 70 процентов от всей площади торгового зала, да и то о своем желании расширить ассортимент нужно официально уведомить районную администрацию и два комитета, приложив документы и схемы. Конечно, делают это не все.

– Как показывает практика, снижение «газетной» планки ниже 70 процентов площади, а также полностью нецелевое использование объекта – это самые распространенные нарушения, – говорят в комитете по контролю за имуществом, который и проводит выборочные проверки.

ОПАСНАЯ ГРАНЬ

И все бы ничего: экономика-то в стране рыночная. Вот только количество мест, которые раздают на льготных условиях под продажу газет, ограничено. На сегодня их 843. И далеко не все из них находятся в действительно людных местах. Мало того, порой участки по ошибке находятся прямо под автобусными остановками или впритык к крыльцу. Поставить павильон на таких точно не получится. Отчасти поэтому полторы сотни мест под киоски продолжают пустовать.

– Места размещения павильонов и киосков с прессой согласованы властями, но их перечень проверяют и обновляют не реже одного раза в год, – объясняет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Норма, установленная законом Петербурга, – минимум 700 газетных НТО (по 1,3 киоска на 10 000 человек). Фото: Олег ЗОЛОТО

Вычистить коммерческую «нечисть» с городской земли стараются сразу несколько ведомств. Комитет по контрою за имуществом ходит по улицам с проверками. Затем информацию о нарушителях передают в Комитет имущественных отношения и учреждение «Имущество Петербурга». Там решают, расторгать ли с провинившимися договор либо ограничиться штрафом или предупреждением. Если образумить бизнесмена словами не получается, а штрафы растут, в дело вступают суд, приставы и бульдозер.

Правда, нечестных предпринимателей штрафы и суды не сильно-то пугают: пока лже-киоски обнаружат, проверят и накажут, в них успевают заработать столько, что можно покрыть все «издержки»…

Тем временем настоящих павильонов с прессой становится все меньше – и вот это уже опасно. Норма, установленная законом Петербурга, – минимум 700 газетных НТО (по 1,3 киоска на 10 000 человек). И сейчас город перешел эту грань.

ВАЖНО!

Заметили, что ваш газетный павильон или киоск превратился в плодовоовощной или кофейный? Поймайте преступника за руку – сообщите о подозрительном торговом объекте:

– в комитет по контролю за имуществом: 8 (812) 576-34-03;

– в электронную приемную правительства Санкт-Петербурга на сайте: www.gov.spb.ru (по кнопке «Обратиться», можно приложить фотографии).

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