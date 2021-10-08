Норма температуры в квартире в отопительный сезон в Санкт-Петербурге: Куда жаловаться на холодные батареи

Норма температуры в квартире зимой в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице осень пришла очень резко, принеся с собой холода. Уже с середины сентября в городе начался отопительный сезон. Однако в некоторых квартирах по разным причинам может быть холодно. Рассказываем, какой должна быть норма температуры в квартире в отопительный сезон в Санкт-Петербурге. В случае, если в квартире температура ниже, следует смело обращаться в инстанции.

НОРМА ТЕМПЕРАТУРЫ В КВАРТИРЕ

В холодный период года, когда в Петербурге уже вовсю отопительный сезон, в городе работают следующие нормы:

жилая комната - 18-24 градусов;

кухня - 18-26 градусов;

туалет - 18-26 градусов;

ванная или совмещенный санузел - 18-26 градусов;

межквартирный коридор - 16-22 градуса;

лестничная клетка - 14-20 градусов;

кладовые - 12-22.

Важно, что управляющая компания обязана обеспечить температурный режим не только в квартирах, но и на лестничных клетках, помещениях чердаков и подвалов.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ

В первую очередь обращаться нужно в свою управляющую организацию: УК, ТСЖ, ЖКС, и так далее. Потому что чаще всего бывает так, что проблемы возникли именно на внутридомовом оборудовании.

Если диспетчер не отвечает, либо не может помочь, то уточнить вопросы можно на горячей линии, они открыты во всех районах города. Кроме того, работает горячая линия Жилищного комитета. Все вопросы по отоплению можно задать по телефону: (812) 409-73-78 с 9 утра до 9 вечера.

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