«Это чуждые вещи»: Руководитель фольклорного ансамбля СПбГУ объяснила, почему не приняла к себе магистранта-гея

Комиссия по этике СПбГУ рассмотрела жалобу студента-гея по поводу отказа во вступлении в фольклорный ансамбль. Фото: СОЦСЕТИ

Руководитель фольклорного ансамбля СПбГУ впервые прокомментировала причину отказа в допуске к коллективу студенту-гею. Это произошло 8 октября на заседании комиссии по этике, куда пригласили обе стороны конфликта. Напомним, оскорбленный магистрант Максим Дрожжин пожаловался в соцсетях на дискриминацию со стороны руководителя творческого коллектива. Тогда Екатерина Головкина выразился надежду, что его «вразумит Господь».

Максим шокировал руководителя ансамбля своими публикациям ив соцсетях, где он открыто рассказывает о своей жизни. Фото: СОЦСЕТИ

Студент хотел добиться справедливости. Но мнения членов комиссии по этике разделились. Людмила Громова, почетный профессор СПбГУ и доктор филологических наук, больше прониклась сочувствием к Головкиной, пожурив студента за то, что он создал публичный скандал из личной беседы (руководитель коллектива сохранила ориентацию студента в тайне, отказав ему в СМС – Прим.Ред.). По словам Громовой, нарушений прав магистранта нет, так как у ансамбля свои правила и система ценностей. С ней согласились еще несколько членов комиссии с небольшими дополнениями.

По другую сторону оказалась Лариса Головей, доктор психологических наук и профессор вуза, увидевшая в произошедшем именно что дискриминацию.

- Разве можно поддерживать такое в университете, в светском учреждении, ведь «это не монастырь»! – возмутилась Головей.

Сама Екатерина Головкина рассказала, что огласка истории принесла ей много стресса. По ее словам, женщину и ее родных атаковали журналисты. И только сейчас она напрямую сказала Максиму Дрожжину о причине отказа – по морально-этическим нормам.

Молодой человек посвятил вокалу и фольклору всю сознательную жизнь. Попасть в ансамбль - его мечта. Фото: СОЦСЕТИ

- В моем лексическом запасе нет таких слов, какими вы описали себя. Мы с вами не можем быть в близких отношениях. Я не смогу дать вам всю полноту знаний, - обратилась к студенту-гею Головкина.

Как рассказывает руководитель ансамбля, он сложился с 1984 года, это небольшой коллектив со своим мировоззрением, где просто нет места для представителей ЛГБТ.

- У нас все-таки общение идет с материалом традиционной народной культуры. То, что у Максима на страничке есть, это чуждые вещи. Кроме этого, когда мы поем, звук певческий – это не просто физическая, биофизическая категория, но и духовная. Это совокупность отношений между людьми, - объясняет Головкина.

В итоге комиссия взяла неделю на принятие решения. Пока что магистранту предложили принять участие в песенном конкурсе. Он согласился.

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