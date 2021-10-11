Сотрудник полиции сбил на машине 10-летнего мальчика в Карелии

Полицейский в Карелии сбил 10-летнего мальчика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Карелии сотрудник ДПС сбил на машине 10-летнего мальчика. Авария произошла в пятом часу дня 6 октября 2021 года в городе Медвежьегорск на улице Ленина. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Около 16:25 часов 28-летний лейтенант полиции, сидя за рулем личного автомобиля "Лада Приора", сбил 10-летнего мальчика, который перебегал улицу Ленина напротив дома 51, - рассказал источник.

Отмечается, что мальчик выскочил на пешеходный переход неожиданно и побежал через дорогу. В этот момент он и попал под колеса авто. Оказалось, ребенок был на улице один. От столкновения с машиной он пострадал не сильно, ушиб мягких тканей левого бедра. Госпитализация ему не потребовалась.

Инспектор ДПС, который в тот момент был не при исполнении, вызвал полицию. Коллеги проверили его документы, а также провели медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель был трезв.

На данный момент проводится проверка. Также служебную проверку проводит начальник ОМВД России по Медвежьегорскому району.

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