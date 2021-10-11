Новые коронавирусные ограничения в Ленинградской области с 11 октября 2021 года: QR-код и обязательная вакцинация

Новые коронавирусные ограничения в Ленинградской области с 11 октября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Дрозденко ввел новые коронавирусные ограничения в Ленинградской области с 11 октября 2021 года. Во всех зонах сократили разрешенное число для проведения массовых мероприятий, а QR-код обрел статус пропуска. Рассказываем, что изменилось.

QR-КОД

QR-код в регионе обретает статус пропуска - он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт заболевания, перенесенного менее полугода назад.

С 15 ноября 2021 года QR-код или трехдневный отрицательный ПЦР-тест обязателен для посещения театра, кино, цирка, бассейна и фитнес-зала.

Также с 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Те, кто не имеет QR-кода или медицинского отвода вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

Все работники организаций в сфере транспорта и такси с 15 ноября смогут выходить на работу только по QR-коду, либо трехдневным трицательным результатом ПЦР-теста.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Также с 11 октября массовые мероприятия будут сокращены по численности участников во всех зонах Ленобласти. Так, в красной зоне - до 300 человек, в желтой - до 500, в зеленой - до 1000.

В желтой зоне ночным клубам и дискотекам, а также кафе, барам и ресторанам разрешено работать при заполняемости до 75%.

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